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दर्दनाक! बानसूर पत्थरों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली ने 3 साल की बच्ची को कुचला, ग्रामीणों ने पीछाकर ड्राइवर को पकड़ा

मौके पर पुलिस की टीम और बच्ची की तस्वीर ( ETV Bharat Bansur )

बानसूर (कोटपूतली-बहरोड़): राजस्थान के बानसूर क्षेत्र के बिलाली गांव में अवैध खनन माफिया के कारण एक मासूम बच्ची की मौत हो गई. सड़क हादसे में तीन साल की बच्ची की मौत हो गई. अवैध खनन के पत्थरों से भरी तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने बच्ची को कुचल दिया. हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर-ट्रॉली मौके पर छोड़कर फरार हो गया. ग्रामीणों ने करीब एक किलोमीटर पीछाकर चालक को पकड़ लिया और एक कमरे में बिठा लिया. साथ ही ट्रैक्टर को भी खड़ा करवा लिया, लेकिन इसके बाद ट्रैक्टर चालक के परिजन मौके पर आए और घर में घुस कर कमरे का दरवाजा तोड़ दिया और चालक को वहां से ले गए. इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची. ग्रामीणों ने पुलिस पर भी आरोप लगाया. घटना के बाद गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है. बासदयाल थाना प्रभारी रजनी कुमारी ने बताया कि हादसे में दीपा सैनी (3) पुत्री राजेश सैनी निवासी बिलाली की मौके पर ही मौत हो गई. बच्ची अपने दादा सुगा राम के साथ घर के पास पानी की टंकी पर खड़ी थी. इसी दौरान जैतपुर की ओर से आ रही पत्थरों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उसे कुचल दिया. हादसे के बाद चालक वाहन छोड़कर मौके से भागने की कोशिश करने लग गया. पढे़ं : काम खत्म कर घर लौट रहे युवकों की बाइक को ट्रक ने मारी टक्कर, जीजा-साले की मौत