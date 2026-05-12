दर्दनाक! बानसूर पत्थरों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली ने 3 साल की बच्ची को कुचला, ग्रामीणों ने पीछाकर ड्राइवर को पकड़ा
बानसूर में ट्रैक्टर-ट्रॉली ने मासूम बच्ची को कुचला. ड्राइवर गाड़ी छोड़कर मौके से फरार. गांव में आक्रोश.
Published : May 12, 2026 at 8:02 PM IST
बानसूर (कोटपूतली-बहरोड़): राजस्थान के बानसूर क्षेत्र के बिलाली गांव में अवैध खनन माफिया के कारण एक मासूम बच्ची की मौत हो गई. सड़क हादसे में तीन साल की बच्ची की मौत हो गई. अवैध खनन के पत्थरों से भरी तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने बच्ची को कुचल दिया. हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर-ट्रॉली मौके पर छोड़कर फरार हो गया.
ग्रामीणों ने करीब एक किलोमीटर पीछाकर चालक को पकड़ लिया और एक कमरे में बिठा लिया. साथ ही ट्रैक्टर को भी खड़ा करवा लिया, लेकिन इसके बाद ट्रैक्टर चालक के परिजन मौके पर आए और घर में घुस कर कमरे का दरवाजा तोड़ दिया और चालक को वहां से ले गए. इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची. ग्रामीणों ने पुलिस पर भी आरोप लगाया. घटना के बाद गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है.
बासदयाल थाना प्रभारी रजनी कुमारी ने बताया कि हादसे में दीपा सैनी (3) पुत्री राजेश सैनी निवासी बिलाली की मौके पर ही मौत हो गई. बच्ची अपने दादा सुगा राम के साथ घर के पास पानी की टंकी पर खड़ी थी. इसी दौरान जैतपुर की ओर से आ रही पत्थरों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उसे कुचल दिया. हादसे के बाद चालक वाहन छोड़कर मौके से भागने की कोशिश करने लग गया.
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सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए. ग्रामीणों का आरोप है कि केवल पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन करीब 7 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा. ग्रामीणों ने विधायक पर भी गंभीर आरोप लगाए. वहीं, बच्ची के शव का पोस्टमार्टम करवा कर अंतिम संस्कार कर दिया गया है.
ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में अवैध खनन माफिया लगातार एक्टिव हैं और उन्हें पुलिस का भी भय नहीं है. ग्रामीणों ने कहा कि अवैध खनन के पत्थरों से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक अक्सर तेज रफ्तार में और लाउडस्पीकर पर तेज आवाज में गाने बजाते हुए गुजरते हैं. इससे आए दिन हादसों का खतरा बना रहता है. ग्रामीणों ने प्रशासन से ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. मृतक बच्ची के पिता राकेश सैनी बिलाली बस स्टैंड पर सब्जी की रेहड़ी लगाते हैं. परिवार में दीपा के अलावा एक बहन और एक भाई भी हैं. दीपा दूसरे नंबर की संतान थी.
वहीं, बासदयाल थाना प्रभारी रजनी चौधरी ने बताया कि हमारे कंट्रोल रूम के जरिए हमें सूचना मिली और हम मौके पर पहुंचे, लेकिन हमें किसी ने भी आरोपी व वाहन की कोई सूचना नहीं दी. फिलहाल, परिजनों की तरफ से कोई भी रिपोर्ट नहीं दी गई है.