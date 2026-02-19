ETV Bharat / state

कोटा में खूनी संघर्ष: आपसी रंजिश में युवक की चाकू मारकर हत्या, इलाके में दहशत

सुबह हुए विवाद के बाद रात में पड़ोसियों ने ही वारदात को अंजाम दिया. पुलिस आरोपियों के पुलिस तलाश में जुटी.

युवक की चाकू मारकर हत्या
युवक की चाकू मारकर हत्या (फोटो ईटीवी भारत कोटा)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 19, 2026 at 8:25 AM IST

कोटा : शहर के महावीर नगर थाना इलाके में बुधवार रात सनसनी फैल गई, जब आपसी रंजिश के चलते एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई. सुभाष नगर की बॉम्बे योजना में बदमाशों ने घात लगाकर युवक पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. यहां रहने वाले विक्रम कुमार नाम के युवक को उसके ही पुराने दोस्तों ने मौत के घाट उतार दिया. ​थानाधिकारी भूपेंद्र सिंह चारण ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित कर दी गई हैं और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है.

​थाना अधिकारी भूपेंद्र सिंह चारण के अनुसार, मृतक विक्रम सिंह बॉम्बे योजना का ही निवासी था. बुधवार रात वह अपने घर के पास एक दुकान पर गया था. इसी दौरान पहले से घात लगाकर बैठे कुछ लड़कों ने उसे घेर लिया और चाकुओं से हमला कर दिया. हमला इतना भीषण था कि विक्रम के पीठ पर गहरे घाव हो गए. वारदात को अंजाम देकर आरोपी तुरंत मौके से फरार हो गए.

सूचना के बाद मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में पहुंची पुलिस
सूचना के बाद मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में पहुंची पुलिस (फोटो ईटीवी भारत कोटा)

​सुबह का विवाद रात में बना काल : ​मृतक के भाई लक्की ने पुलिस को बताया कि विक्रम का विवाद उसी के पड़ोस में रहने वाले आशु, अकरम, राजकुमार और गोलू के साथ हुआ था. ये सभी पहले अच्छे दोस्त थे, लेकिन हाल ही में इनके बीच अनबन हो गई थी. बुधवार सुबह भी इनके बीच झगड़ा हुआ था, जिसे परिजनों ने समझा-बुझाकर शांत करा दिया था. लक्की का आरोप है कि हमलावर बदमाश प्रवृत्ति के हैं और वारदात के समय वे नशे में धुत थे.

विक्रम की चाकू मारकर हत्या
विक्रम की चाकू मारकर हत्या (फोटो ईटीवी भारत कोटा)

​पुलिस की कार्रवाई और जांच : ​घटना की सूचना मिलते ही महावीर नगर पुलिस, FSL और MOB की टीमें मौके पर पहुंचीं और साक्ष्य जुटाए. विक्रम को तुरंत मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने लक्की की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और शव को मॉर्चरी में रखवाया गया है. गुरुवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा.

