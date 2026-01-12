नाबालिग से छेड़छाड़ करने का आरोपी गिरफ्तार, जलाई थी कार और जान से मारने की देता था धमकी
नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार. आरोपी ने पीड़िता की मां की कार को भी जला दिया था.
Published : January 12, 2026 at 7:00 PM IST
कोटा: शहर पुलिस ने नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने नाबालिग को जलाने और जान से मारने की धमकी भी दी थी. इस मामले में पुलिस ने 2025 के नवंबर महीने में मुकदमा दर्ज किया था और जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने सोमवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से कोर्ट ने जेल भेज दिया है.
कोटा शहर एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि बारां जिले के निवासी 26 वर्षीय दुष्यंत सिंह पुत्र डूंगर सिंह को गिरफ्तार किया है. वह मूल रूप से बारां जिले के खैराली गांव निवासी है. इस प्रकरण में 9 नवंबर 2025 को एक नाबालिग बालिका की मां ने शहर के एक थाने पर उपस्थित होकर रिपोर्ट दी थी. जिसमें बताया था कि आरोपी दुष्यंत सिंह परमार काफी समय से मेरी बेटी के पीछे पड़ा हुआ है.
मेरी बेटी 15 साल की है, जिसे डरा-धमका कर मारता है और जबरन गाड़ी में बिठाकर ले जाता है. उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है. इसके साथ ही जाति सूचक शब्दों से भी प्रताड़ित करता है. मेरी बेटी को जबरन साड़ी पहनकर बुलाता है और जबरन अपने साथ सुलाने की कोशिश करता है. ऐसे में जब मेरी बेटी नहीं गई तो उसने हमारी कार को जला दिया.
इसके बाद आरोपी दुष्यंत सिंह ने गाड़ी जलाते हुए मुझे फोन पर धमकी दी, जिसमें मेरी बेटी को काफी टॉर्चर किया और बेटी को भी जलाने की धमकी दी है. इसके बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट, एससी-एसटी एक्ट व संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. प्रकरण की पूरी जांच पुलिस उपअधीक्षक पंचम रूद्र प्रकाश शर्मा कर रहे थे. इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है.