नाबालिग से छेड़छाड़ करने का आरोपी गिरफ्तार, जलाई थी कार और जान से मारने की देता था धमकी

नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार ( Source : Kota Police )

कोटा: शहर पुलिस ने नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने नाबालिग को जलाने और जान से मारने की धमकी भी दी थी. इस मामले में पुलिस ने 2025 के नवंबर महीने में मुकदमा दर्ज किया था और जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने सोमवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से कोर्ट ने जेल भेज दिया है. कोटा शहर एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि बारां जिले के निवासी 26 वर्षीय दुष्यंत सिंह पुत्र डूंगर सिंह को गिरफ्तार किया है. वह मूल रूप से बारां जिले के खैराली गांव निवासी है. इस प्रकरण में 9 नवंबर 2025 को एक नाबालिग बालिका की मां ने शहर के एक थाने पर उपस्थित होकर रिपोर्ट दी थी. जिसमें बताया था कि आरोपी दुष्यंत सिंह परमार काफी समय से मेरी बेटी के पीछे पड़ा हुआ है. पढे़ं : नाबालिग से कई बार किया दुष्कर्म, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 20 साल के कठोर कारावास की सजा