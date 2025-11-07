Jodhpur Crime : बस रुकवाकर लूट की कोशिश, धमकाया- रूट पर चलना है तो देने होंगे रुपये
ड्राइवर-खलासी से शराब के लिए पैसे मांगे. बंदूक तानी और मारपीट कर डराया.
Published : November 7, 2025 at 8:43 PM IST
जोधपुर: जिले के ग्रामीण इलाकों में कानून-व्यवस्था को बदमाश चुनौती दे रहे हैं. 6 नवंबर की रात शेरगढ़ थाना क्षेत्र में बस रुकवाकर बंदूक की नोक पर लूट की कोशिश हुई. बदमाशों ने हवाई फायर भी किए. बस मालिक की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में टीमें भेज दी है. इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो बस में लगे कैमरे का है. जिसमें नजर आ रहा है कि बदमाश बंदूक लेकर बस के सामने खड़ा है.
ग्रामीण पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पेशल टीमें बनाकर आरोपियों की तलाश में भेजी है. शेरगढ़ थानाधिकारी बुधाराम ने बताया कि बस मालिक गणपत सिंह की रिपोर्ट पर आरोपी बुध सिंह और श्रवण सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. आरोपियों की तलाश की जा रही है.
एएसपी भोपाल सिंह लखावत ने बताया कि जैसलमेर से दिल्ली जाने वाली निजी ट्रैवल्स की बस 6 नवंबर की शाम को रवाना हुई थी, जिसमें हनीफ खां व सखी मोहम्मद ड्राइवर और खलासी थे. रात करीब करीबन 9 बजे देडा गांव की सरहद पर पहुंचे, तभी एक सफेद कलर की एसयूवी गाड़ी बस के सामने लहराने लगी. कुछ देर बाद सेखाला पंचायत समिति के पास बस के सामने गाड़ी लगाकर रुकवा दी. गाड़ी में से दो लड़के उतरे जिनमें एक का मुंह कपड़े से बंधा हुआ था. वहीं, एक के हाथ में बंदूक थी, जिसने एसयूवी गाड़ी से उतर कर हवाई फायर की. बस के तीनों स्टाफ को डराया-धमकाया.
केबिन में घुस कर मागे 5 हजार रुपये : दोनों बदमाश बस का गेट जबरदस्ती खोलकर केबिन के अंदर घुस गए. ड्राइवर-खलासी से शराब के लिए पैसे मांगे. स्टाफ के मना करने पर दोनों ने स्टाफ को धमकी दी कि इस रूट में बस चलानी है तो 5 हजार हजार रुपये हमें देने पड़ेंगे. लोग मुझे बुध सिंह सोढा कहते हैं. बुध सिंह ने जान से मारने की नियत से स्टाफ पर बंदूक तानी और थप्पड़ मार कर डराया. इस दौरान साथ वाले बदमाश ने कहा कि 5 हजार रुपये नहीं दिए तो तुम्हारी खैर नहीं. मुझे श्रवण सिंह खिरजा कहते हैं.
बाहर घूमते रहे दूसरे बदमाश, बोले- बस को आग लगा दो : बस मालिक ने अपनी रिपोर्ट बताया कि दोनों बदमाशों ने बस के अंदर का गेट खोल दिया और सवारियों को डराने लगे. यात्री भी दहशत में आ गए. बहार एसयूवी गाड़ी में अन्य दो-तीन लोग और थे जो सड़क पर जोर-जोर से बस के आगे-पीछे घूमकर बस में आग लगाने की धमकियां दे रहे थे. बस स्टाफ ने जब रुपये नहीं दिए तो धमकाया कि कल से इस रूट पर आए तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे. इसके बाद अपनी एसयूवी गाड़ी से भगा गए.
बस में भी किया फायर, बोले- कल तो मारे जाओगे : बस मालिक गणपत सिंह ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि बदमाशों ने शराब के लिए पैसे लेने के लिए हवाई फायर और बस के अंदर फायर किए. बस में कारतूस का खोल निकाल कर कहा कि देख लो, कल इस रास्ते आए तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे. मालिक ने बताया कि बस के सवारियों को दिल्ली पहुंचना जरूरी था. इसलिए बस को बीच रास्ते में खड़ा करना उचित नहीं समझा. इसलिए शुक्रवार को रिपोर्ट दी है.