Jodhpur Crime : बस रुकवाकर लूट की कोशिश, धमकाया- रूट पर चलना है तो देने होंगे रुपये

बस रुकवाकर लूट की कोशिश ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: जिले के ग्रामीण इलाकों में कानून-व्यवस्था को बदमाश चुनौती दे रहे हैं. 6 नवंबर की रात शेरगढ़ थाना क्षेत्र में बस रुकवाकर बंदूक की नोक पर लूट की कोशिश हुई. बदमाशों ने हवाई फायर भी किए. बस मालिक की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में टीमें भेज दी है. इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो बस में लगे कैमरे का है. जिसमें नजर आ रहा है कि बदमाश बंदूक लेकर बस के सामने खड़ा है. ग्रामीण पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पेशल टीमें बनाकर आरोपियों की तलाश में भेजी है. शेरगढ़ थानाधिकारी बुधाराम ने बताया कि बस मालिक गणपत सिंह की रिपोर्ट पर आरोपी बुध सिंह और श्रवण सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. आरोपियों की तलाश की जा रही है. लूट की कोशिश, देखिए सीसीटीवी फुटेज (Source : Social Media) एएसपी भोपाल सिंह लखावत ने बताया कि जैसलमेर से दिल्ली जाने वाली निजी ट्रैवल्स की बस 6 नवंबर की शाम को रवाना हुई थी, जिसमें हनीफ खां व सखी मोहम्मद ड्राइवर और खलासी थे. रात करीब करीबन 9 बजे देडा गांव की सरहद पर पहुंचे, तभी एक सफेद कलर की एसयूवी गाड़ी बस के सामने लहराने लगी. कुछ देर बाद सेखाला पंचायत समिति के पास बस के सामने गाड़ी लगाकर रुकवा दी. गाड़ी में से दो लड़के उतरे जिनमें एक का मुंह कपड़े से बंधा हुआ था. वहीं, एक के हाथ में बंदूक थी, जिसने एसयूवी गाड़ी से उतर कर हवाई फायर की. बस के तीनों स्टाफ को डराया-धमकाया.