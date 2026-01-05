दहशत फैलाने बाले बदमाश पुलिस गिरफ्त में, बचने के लिए हुलिया बदला
घर पर हमला कर दहशत फैलाने के आरोपी पकड़े. हुलिया बदला और दिल्ली भागे. पुलिस ने ऐसे दबोचा...
Published : January 5, 2026 at 4:26 PM IST
जोधपुर: शहर के प्रतापनगर सदर थाना क्षेत्र में 14 दिसंबर की रात को कुछ युवकों ने घरों पर पथराव कर मारपीट किया था. इस मामले में लंबे समय से फरार चल रहे दो आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है. खास बात यह है कि दोनों आरोपी अव्वल दर्जे के बदमाश हैं और दोनों हिस्ट्रीशीटर हैं. पुलिस को इन्हें पकड़ने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी.
दोनों फरारी काटने के लिए दिल्ली चले गए, जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिसी की टीमें दिल्ली भेजी गईं. इस दौरान दोनों बदमाशों को भनक लग गई और वे वापस जोधपुर के लिए निकल गए, लेकिन पुलिस ने पीछा जारी रखा. लोकेशन के आधार पर जोधपुर स्टेशन पर दोनों को दबोच लिया. दोनों ने अपने बाल काट कर हुलिया भी बदल लिया, लेकिन पुलिस से बच नहीं सके.
एडीसीपी पश्चिम रोशन मीणा ने बताया कि 14 दिसंबर को थाना क्षेत्र में हुई घटना के कुछ आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया था, लेकिन संजय परिहार व मुकेश उर्फ मयुर दोनों फरार हो गए थे. दोनों थाना प्रतापनगर सदर व सूरसागर के आदतन अपराधी हैं, जिनके खिलाफ कई प्रकरण दर्ज होने से एचएस भी खुली हुई है. दोनों ने अपने साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम देकर क्षेत्र के लोगों में भय उत्पन्न करते हुए कानून व्यवस्था को चुनौती देने का प्रयास किया. गिरफ्तारी के लिए संजय परिहार व मुकेश उर्फ मयुर पर 10-10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था.
डीएसटी टीम ने की मशक्कत : एडीसीपी ने बताया कि जिला पश्चिम द्वारा डीएसटी पश्चिम के साथ एक संयुक्त टीम बनाई. तलाश के प्रयास के दौरान डीएसटी जिला पश्चिम में कार्यरत राजुराम को मुखबिर से सूचना मिली कि दोनों वांछित अपराधी दिल्ली में फरारी काटने की फिराक में हैं. जिसके बाद विशेष टीम दिल्ली भेजी गई तो टीम द्वारा दिल्ली पहुंच कर अपराधियों के ठिकाने पर पहुंचने पर ज्ञात हुआ कि दोनों अपराधियों को टीम के दिल्ली पहुंचने की भनक लगने से दोनों दिल्ली से निकल चुके थे.
सर्द मौसम में सड़क और रेल से पीछा करती रही टीमें : पुलिस को पता चला कि दोनों आरोपी जोधपुर रेल से रवाना हो चुके हैं. इस पर टीम तुरन्त दिल्ली रेल्वे स्टेशन पहुंची और जानकारी लेकर टीम के कुछ सदस्य विभिन्न रेलगाड़ियों में रवाना किए गए, तथा शेष टीम प्राइवेट साधन के जरिए दिल्ली से रवाना हुई. लगातार बिना थके पीछा तथा पतारसी जारी रखी गई. निरंतर पीछा करती हुई टीमों को जोधपुर पहुंचने पर ज्ञात हुआ कि दोनों अपराधी जोधपुर मुख्य रेलवे स्टेशन के आसपास कहीं छिपे हुए हैं. पता कर दोनों को दस्तयाब किया गया.
भिखारी की तरह बनाया हुलिया : दिल्ली से निकलते समय दोनों ने अपने हुलिए बदल लिए. दोनों ने अपने बाल भी काट दिए. जोधपुर रेलवे स्टेशन के पास जब दोनों को पकड़ा गया तो उन्हें देखकर टीम को भी लगा कि कहीं गलत लोग तो नहीं पकड़ लिए हैं, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर दोनों अपराधियों ने अपने सही-सही नाम और पते बताए. घटना की पुष्टि की गई. एडीसीपी ने बताया कि दोनों के खिलाफ 20 से ज्यादा मामले दर्ज हैं.