दहशत फैलाने बाले बदमाश पुलिस गिरफ्त में, बचने के लिए हुलिया बदला

पुलिस गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: शहर के प्रतापनगर सदर थाना क्षेत्र में 14 दिसंबर की रात को कुछ युवकों ने घरों पर पथराव कर मारपीट किया था. इस मामले में लंबे समय से फरार चल रहे दो आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है. खास बात यह है कि दोनों आरोपी अव्वल दर्जे के बदमाश हैं और दोनों हिस्ट्रीशीटर हैं. पुलिस को इन्हें पकड़ने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी. दोनों फरारी काटने के लिए दिल्ली चले गए, जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिसी की टीमें दिल्ली भेजी गईं. इस दौरान दोनों बदमाशों को भनक लग गई और वे वापस जोधपुर के लिए निकल गए, लेकिन पुलिस ने पीछा जारी रखा. लोकेशन के आधार पर जोधपुर स्टेशन पर दोनों को दबोच लिया. दोनों ने अपने बाल काट कर हुलिया भी बदल लिया, लेकिन पुलिस से बच नहीं सके. एडीसीपी रोशन मीणा ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jodhpur) एडीसीपी पश्चिम रोशन मीणा ने बताया कि 14 दिसंबर को थाना क्षेत्र में हुई घटना के कुछ आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया था, लेकिन संजय परिहार व मुकेश उर्फ मयुर दोनों फरार हो गए थे. दोनों थाना प्रतापनगर सदर व सूरसागर के आदतन अपराधी हैं, जिनके खिलाफ कई प्रकरण दर्ज होने से एचएस भी खुली हुई है. दोनों ने अपने साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम देकर क्षेत्र के लोगों में भय उत्पन्न करते हुए कानून व्यवस्था को चुनौती देने का प्रयास किया. गिरफ्तारी के लिए संजय परिहार व मुकेश उर्फ मयुर पर 10-10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था.