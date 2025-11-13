ETV Bharat / state

GST Chori Case : CGST इंटेलिजेंस टीम पर हमला, ऑफिसर के साथ मारपीट

थानाधिकारी नितिन दवे ने बताया कि सीजीएसटी विभाग की टीम मंगलवार सुबह सर्वे के लिए विश्नोई रोड करियर सहित कई जगहों पर छापेमारी की थी. सुबह करीब 8.30 बजे विश्नोई रोड करियर का मालिक इस दौरान वहां पहुंचा और वहां लगा कंप्यूटर ले जाने लगा. उस रोकने के लिए टीम ने अपना परिचय दिया, लेकिन वह नहीं रुका. एक सीपीयू छोटी गाड़ी में रखा और दूसरा ट्रक में रख दिया. दोनो गाड़ियां वहां से भेज दी. ट्रक के निकलने के सीसीटीवी के फूटेज से तलाश की जा रही है. मालिक सुनिल विश्नोई को दस्तयाब कर लिया है.

जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची बासनी थाना पुलिस ने मालिक को हिरासत में ले लिया है. सीपीयू ले जाने वाले की तलाश की जा रही है. जीएसटी विभाग के अधिकारी ने बासनी थाने में मामले की रिपोर्ट दी है.

जोधपुर: शहर के बासनी आद्योगिक क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक ट्रांसपोर्टर के यहां पड़ताल के लिए आई सीजीएसटी विभाग की टीम पर ट्रांसपोर्टर के आदमियों ने हमला कर दिया. मारपीट और धक्का-मुक्की हुई. सीजीएसटी टीम की गाड़ी को ट्रक से टक्कर मारी गई, तोड़फोड़ की गई. इतना ही नहीं, विभाग की टीम के रोकने के बावजूद ट्रांसपोर्टर अपने कार्यालय में रखे कंप्यूटर के CPU तक उठाकर ले गए.

कैसे क्या हुआ?: डायरेक्टर जनरल सीजीएसटी इंटेलिजेंस उदयपुर रीजन के सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर राधेश्याम वर्मा के नेतृत्व में एक टीम मंगलवार सुबह विश्नोई रोड करियर के परिसर पहुंची थी. टीम में यश गोयल और अंकित अग्रवाल भी शामिल थे. वर्मा ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सर्च करनी थी. इसके लिए ऑफिस के पास खड़े होकर इंतजार कर रहे थे.

इस दौरान एक व्यक्ति जिसके बाद में पहचान सुनील विश्नोई के रूप में हुई. वह विश्नोई रोड करियर के परिसर में घुसा और वहां रखे दो कंप्यूटर से सीपीयू एक ट्रक में लाने लगा तो मैं दौड़कर वहां पहुंचा और सुनील विश्नोई को परिचय देकर एक सीपीयू वापस रखवाया. एक सीपीयू ट्रक में था, तब सुनील विश्नोई ने ट्रक चालक से कहा कि सीपीयू सहित भाग जा और बीच में कोई आए तो उसे उड़ा देना. ट्रक चालक ने हमारे विभाग की अनुबंधित कार को टक्कर मारी और लगभग 100 मीटर तक घसीटते हुए ले गया. इस दौरान एक ऑटो रिक्शा को भी चपेट में लिया, जिससे ऑटो चालक को चोट आई.

ऑफिस में रखा सीपीयू भी ले भागे : विभाग की टीम को देख सुनील विश्नोई ने टीम के लोगों के साथ धक्का-मुक्की शुरू कर दी और राधेश्याम वर्मा को धक्का देते हुए दूर ले गया. इस दौरान उसका एक साथी ऑफिस में रखवाया गया. सीपीयू भी अपनी कार से लेकर भाग गया. इसके बाद पुलिस को सूचित कर मौके पर बुलाया गया. विभागीय अधिकारी ने सरकारी कामकाज में बाधा और हत्या करने के प्रयास और सबूत को नष्ट करने के आरोप में मामला दर्ज करवाया है.