डकैती की साजिश रचते पांच गिरफ्तार, ज्वेलरी शोरूम में देने वाले थे वारदात को अंजाम

जयपुर की खोराबीसल थाना पुलिस की कार्रवाई. पहले भी कई मकानों में चोरी की वारदात कर चुके हैं आरोपी.

Crime in Jaipur
पुलिस गिरफ्त में आरोपी (Source : Rajasthan Police)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 29, 2025 at 8:40 PM IST

2 Min Read
जयपुर: राजधानी जयपुर की खोराबीसल थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए डकैती की साजिश रचते पांच बदमाशों को गिरफ्तार किया है. इनमें दो बदमाश हिस्ट्रीशीटर हैं. इनके कब्जे से देशी कट्टा, दो जिंदा कारतूस, एक धारदार हथियार, मिर्च पाउडर, सरिया और हथौड़ी भी जब्त की गई है. पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि ये ज्वेलरी शोरूम पर वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे. इनके कब्जे से एक बाइक भी बरामद हुई है.

जयपुर (पश्चिम) डीसीपी हनुमानप्रसाद मीणा ने बताया कि थाने के कांस्टेबल रामसिंह और शीशराम को मुखबिर से जानकारी मिली कि श्मशान घाट की दीवार की ओट में गणेश सैनी और उसके साथी किसी बड़ी वारदात की साजिश रच रहे हैं. इस पर थाने की टीम का गठन कर दबिश दी गई. उन्होंने बताया कि हिस्ट्रीशीटर गणेश सैनी, हिस्ट्रीशीटर करण, खोराबीसल के संजय शर्मा, उत्तम राणा और प्रदीप कुमार नायक को गिरफ्तार किया है.

पढ़ें : ऑपरेशन साइबर संग्राम : अलवर में पीड़ितों को 1.14 करोड़ रुपए वापस दिलाए, 6.23 करोड़ रुपए होल्ड किए

बड़ी वारदात की फिराक में थे : उन्होंने बताया कि पड़ताल में सामने आया है कि गणेश सैनी ने करधनी, खोराबीसल और हरमाड़ा थाना इलाके में सूने मकानों में चोरी की कई वारदातों को अंजाम दिया है. ये बैनाड़ रोड पर एक ज्वैलरी शोरूम में डकैती की साजिश रच रहे थे. पड़ताल में यह भी सामने आया है कि ये एक बार बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे.

आरोपियों के खिलाफ पहले भी दर्ज हैं मुकदमे : उनका कहना है कि गणेश सैनी खोराबीसल थाने का हिस्ट्रीशीटर है. उसके खिलाफ करधनी और हरमाड़ा में 25 मुकदमे दर्ज हैं. जबकि हिस्ट्रीशीटर करण के खिलाफ करधनी और हरमाड़ा थाने में 16 मुकदमे दर्ज हैं. वहीं, चीकू के खिलाफ तीन, प्रदीप कुमार राणा के खिलाफ दो और उत्तम राणा के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज है.

TAGGED:

JAIPUR POLICE ACTION
डकैती की साजिश
POLICE ARRESTED FIVE ACCUSED
ज्वेलरी शोरूम में वारदात
CRIME IN JAIPUR

