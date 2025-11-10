ETV Bharat / state

सेंट्रल जेल में तलाशी अभियान, पार्क में मिला मोबाइल, लालकोठी थाने में मुकदमा दर्ज

सेंट्रल जेल के वार्ड नंबर दस में जेल प्रशासन की ओर से चलाया गया तलाशी अभियान.

Jaipur Central Jail
जयपुर सेंट्रल जेल (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 10, 2025 at 3:27 PM IST

2 Min Read
जयपुर: राजधानी जयपुर की सेंट्रल जेल में मोबाइल मिलने का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा है. अब सेंट्रल जेल में चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान पार्क में एक मोबाइल लावारिस हालत में मिला है, जिसे जेल प्रशासन ने जब्त कर लिया है. अब जेल प्रशासन की ओर से लालकोठी थाने में मुकदम दर्ज करवाया गया है. लालकोठी थानाधिकारी प्रकाशराम ने सोमवार को बताया कि जेल प्रहरी निरंजन कुमार की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है.

वार्ड नंबर 10 में चलाया तलाशी अभियान : जेल प्रहरी निरंजन कुमार ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 9 नवंबर को शाम 6 बजे जेल के वार्ड नंबर 10 में आकस्मिक तलाशी अभियान चलाया गया. इस अभियान के दौरान वार्ड नंबर दस के पार्क में लावारिस मोबाइल मिला है. इस मामले की जांच हेड कांस्टेबल जुगल किशोर को सौंपी गई है. अब पुलिस पूछताछ में जुटी है कि यह मोबाइल जेल में कौन काम में ले रहा था. पिछले दिनों जेल में मोबाइल मिलने के मामलों में कुछ बंदियों के खिलाफ नामजद मुकदमा भी दर्ज किया गया था.

पढ़ें : जयपुर सेंट्रल जेल में फिर मिला मोबाइल और सिम, लालकोठी थाने में मुकदमा दर्ज

पुलिस के लिए बड़ी गुत्थी बनी : सेंट्रल जेल में इस साल सितंबर और अक्टूबर में जेल में मोबाइल मिलने के कई मामले सामने आ चुके हैं. जबकि नवंबर में भी ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं. जेल परिसर में मोबाइल मिलने की घटनाओं में बढ़ोतरी के चलते पिछले दिनों गांधीनगर एसीपी के नेतृत्व में एक एसआईटी का भी गठन किया गया था. फिलहाल, यह पहेली अनसुलझी है कि आखिर कड़ी सुरक्षा वाली सेंट्रल जेल में मोबाइल कैसे पहुंच रहे हैं. यह सवाल पुलिस और जेल प्रशासन के लिए अनसुलझी गुत्थी बनी हुई है.

