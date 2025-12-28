ETV Bharat / state

Bomb Threat : जिस होटल में वेटर, उसी को दी बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने दबोचा

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( Source : Jaipur Police )

जयपुर: राजधानी जयपुर में कंट्रोल रूम में कॉल कर तीन जगह बम ब्लास्ट की धमकी देने का मामला सामने आया है. पुलिस ने इस मामले का पटाक्षेप करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. अब पुलिस उससे गहनता से पूछताछ में जुटी है. प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया है कि आरोपी एक होटल में वेटर का काम करता है. वह जिस होटल में काम करता है, उसे और जयपुर जंक्शन व वैशाली नगर में बम धमाके की धमकी दी थी. जयपुर (पूर्व) डीसीपी संजीव नैन ने बताया कि रविवार अलसुबह 3:15 बजे पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आया था. कॉल करने वाले ने वैशाली नगर, जयपुर जंक्शन और सांगानेर स्थित आनंद विहार में बम धमाकों की धमकी दी थी. इसके बाद पुलिस ने सभी थानों की पुलिस को अलर्ट किया और मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने मोबाइल किया जब्त : वे बोले- जिस नंबर से कॉल आया उसका तकनीकी विश्लेषण कर कॉल करने वाले की पहचान की गई. उसकी लोकेशन के आधार पर सांगानेर थाना पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने बम धमाकों की धमकीभरे कॉल करने की बात कबूल की है. उन्होंने बताया कि आरोपी का नाम रवि मीणा है. वह होटल में वेटर का काम करता है. अब पुलिस उससे गहनता से पूछताछ में जुटी है. उसके कब्जे से मोबाइल जब्त कर जांच की जा रही है. पढ़ें : बाड़मेर कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की मिली धमकी, परिसर को करवाया खाली