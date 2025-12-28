ETV Bharat / state

Bomb Threat : जिस होटल में वेटर, उसी को दी बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने दबोचा

पुलिस कंट्रोल रूम पर कॉल कर होटल के साथ जयपुर जंक्शन और वैशाली नगर में भी धमाके की धमकी दी.

Jaipur Bomb Threat
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (Source : Jaipur Police)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 28, 2025 at 6:26 PM IST

3 Min Read
जयपुर: राजधानी जयपुर में कंट्रोल रूम में कॉल कर तीन जगह बम ब्लास्ट की धमकी देने का मामला सामने आया है. पुलिस ने इस मामले का पटाक्षेप करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. अब पुलिस उससे गहनता से पूछताछ में जुटी है. प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया है कि आरोपी एक होटल में वेटर का काम करता है. वह जिस होटल में काम करता है, उसे और जयपुर जंक्शन व वैशाली नगर में बम धमाके की धमकी दी थी.

जयपुर (पूर्व) डीसीपी संजीव नैन ने बताया कि रविवार अलसुबह 3:15 बजे पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आया था. कॉल करने वाले ने वैशाली नगर, जयपुर जंक्शन और सांगानेर स्थित आनंद विहार में बम धमाकों की धमकी दी थी. इसके बाद पुलिस ने सभी थानों की पुलिस को अलर्ट किया और मामले की जांच शुरू की.

पुलिस ने मोबाइल किया जब्त : वे बोले- जिस नंबर से कॉल आया उसका तकनीकी विश्लेषण कर कॉल करने वाले की पहचान की गई. उसकी लोकेशन के आधार पर सांगानेर थाना पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने बम धमाकों की धमकीभरे कॉल करने की बात कबूल की है. उन्होंने बताया कि आरोपी का नाम रवि मीणा है. वह होटल में वेटर का काम करता है. अब पुलिस उससे गहनता से पूछताछ में जुटी है. उसके कब्जे से मोबाइल जब्त कर जांच की जा रही है.

पढ़ें : बाड़मेर कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की मिली धमकी, परिसर को करवाया खाली

होटल में चलाया गया तलाशी अभियान : उन्होंने बताया कि रविवार तड़के जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल कर आरोपी ने तीन जगह पर बम धमाके करने की धमकी दी थी. कॉल आने के बाद तीनों जगह सघन तलाशी अभियान चलाया गया. कॉल करने वाले ने होटल रघुकुल को में भी बम धमाके की धमकी दी थी. पुलिस ने होटल को खाली करवाया और सघन तलाशी अभियान चलाया. तकनीकी विश्लेषण के बाद रवि को गिरफ्तार किया गया. वह होटल रघुकुल में वेटर का काम करता है. वह ग्रेजुएट है और पहले गुजरात में टाइल्स फिटिंग का काम करता था.

पढ़ें : एक बार फिर हाईकोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, 8 दिन में पांचवी बार, जांच में कुछ नहीं मिला

बीएनएस और UAPA की धाराओं में मुकदमा : उन्होंने बताया कि इस संबंध में सांगानेर थाने में बीएनएस, आईटी एक्ट और UAPA के तहत मुकदमा दर्ज किया है. प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया है कि आरोपी रवि करौली जिले के खिरखिड़ा बालोती का रहने वाला है. वह कभी-कभी शराब भी पीता है. प्रारंभिक पूछताछ में उसने बताया है कि वह देखना चाहता था कि उसकी धमकी का क्या असर होता है और लोगों पर कितना असर पड़ता है. इसलिए उसने जानबूझकर कंट्रोल रूम पर कॉल कर बम ब्लास्ट की धमकी दी.

