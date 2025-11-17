दुर्ग में फिर क्राइम, घर के सामने बह रहे नाले में मिली युवक की डेड बॉडी
सुबह जब सफाईकर्मी नाले की सफाई करने पहुंचे तो उन्होंने शव को देखा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 17, 2025 at 2:12 PM IST
दुर्ग: दुर्ग शहर के पोलसाय पारा इलाके में नाले से युवक का शव बरामद होने के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया. देखते ही देखते पूरे इलाके की भीड़ मौके पर पहुंच गई. दुर्ग पुलिस को मामले की सूचना दी गई.
सफाईकर्मी ने नाले में देखा शव: सोमवार सुबह नियमित सफाई के दौरान सफाई कर्मियों की नजर नाले पर पड़ी. पहले तो उन्हें लगा कि कोई व्यक्ति बेहोश होकर नाले में गिरा है. लेकिन पास जाकर देखने पर मामला गंभीर लगा और तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाया गया. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. युवक के शरीर पर चोट के निशान है. जिससे शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि युवक की हत्या के बाद शव को नाले में फेंका गया है.
फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची: दुर्ग एएसपी पद्मश्री तंवर ने बताया कि सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में नाले में युवक का शव मिला है. मृत युवक की पहचान संजय यादव उर्फ संजू के रूप में हुई है. मृतक के शव को निकालकर पंचनामा कर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है. फॉरेंसिक टीम को भी बुलाकर घटनास्थल की जांच करवाई गई. आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच की जा रही है.
दुर्ग पुलिस कर रही जांच: एएसपी ने बताया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए एक विशेष जांच टीम गठित की गई है, जो हत्या के कारणों और आरोपियों की तलाश में जुट गई है. घटना के बाद इलाके में दहशत और तनाव का माहौल बन गया है. फिलहाल हर एंगल से मामले की जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कई बातें स्पष्ट होने की उम्मीद है.