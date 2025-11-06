ETV Bharat / state

Gaming Addiction : मोबाइल पर गेम खेलने से मना किया तो 12 साल के बच्चे ने दे दी जान

पिता राजवीर सिंह ने बताया कि उसके 12 साल के पुत्र विष्णु कुमार को मोबाइल पर गेम खेलने की लत लग गई थी. गत एक साल से मोबाइल पर गेम खेलता था. कई मर्तबा परिजनों ने समझाइश करने की कोशिश की थी, लेकिन विष्णु गेम में लीन होता गया. तीन से चार घंटे तक मोबाइल पर गेम में लगा रहता था. नौबत यहां तक आ गई कि पढ़ाई को भी छोड़ने लगा था. गुरुवार को जब बेटे से मोबाइल छीन लिया तो गुस्से में कमरे में चला गया और 10 मिनट बाद जान दे दी.

धौलपुर: कंचनपुर थाना क्षेत्र के कुर्रेंदा गांव में मोबाइल पर गेम खेलने की लत ने 12 साल के बच्चे की जान ले ली. पिछले एक साल से बच्चा मोबाइल पर गेम खेल रहा था. पिता ने बच्चे को डांटा तो उसने कमरे में जान दे दी.

इस घटना से परिजनों में हाहाकार मच गया. घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय कंचनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और डेड बॉडी को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल के मुर्दाघर में पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया.

कुर्रेंदा गांव में 12 साल के बच्चे ने जान दे दी है. प्रारंभिक जांच में पिता ने बालक से मोबाइल पर गेम खेलने के लिए मना किया था. जिसके बाद गुस्से में जाकर बच्चे ने जान दे दी. पुलिस ने घटना में मर्ग दर्ज की है. पूरे प्रकरण की जी रही है. -हेड कांस्टेबल कपिल शर्मा.

मोबाइल मानसिक अवसाद की जड़ - डॉक्टर के के गर्ग : बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के. के. गर्ग ने बताया कि मोबाइल का उपयोग वर्तमान युग में बच्चे बहुत कर रहे हैं. इसके लिए अभिभावक जिम्मेदार हैं. अभिभावक बच्चों को कई घंटे तक मोबाइल को दे देते हैं. ऐसे में बच्चों को मोबाइल की लत लग जाती है. बच्चों के दिमाग का विकास कमजोर होता है. गेम की लत लगने की वजह से बच्चों को मानसिक अवसाद की बीमारी लग जाती है. ऐसे में बच्चे किसी भी तरह का अनुचित कदम उठा सकते हैं. उन्होंने बताया कि अभिभावकों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है.