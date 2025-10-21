कांस्टेबल पर चाकू से हमला, पुलिस ने चार आरोपियों को पकड़ा
सिरोही के आबूरोड में बदमाशों के हौसले बुलंद. ड्यूटी कर रहे कांस्टेबल पर चाकू से जानलेवा हमला.
Published : October 21, 2025 at 12:59 PM IST
सिरोही: आबूरोड शहर में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि अब वे पुलिसकर्मियों पर भी हमला करने से नहीं चूक रहे. दीपावली के दौरान ड्यूटी पर तैनात सिटी पुलिस चौकी के कांस्टेबल ओमप्रकाश पर चार बदमाशों ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया. गनीमत रही कि घटना में कांस्टेबल को मामूली चोटें आईं, जिससे बड़ी अनहोनी टल गई. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए चारों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.
थानाधिकारी हरचंद देवासी ने बताया कि घटना आबूरोड के रेलवे स्टेशन रोड के पास की है. दीपावली के दौरान ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल ओमप्रकाश ने सड़क पर खड़े चार युवकों को हटने के लिए कहा. इस बात पर युवक नाराज हो गए और पुलिसकर्मी से बदसलूकी करने लगे. देखते ही देखते एक युवक ने अचानक दौड़कर कांस्टेबल पर चाकू से वार कर दिया. हमले में कांस्टेबल घायल हो गया. मौके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों की मदद से कांस्टेबल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया.
घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और चारों आरोपियों को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया. सभी आरोपी आबूरोड के डेरी गांव के निवासी बताए जा रहे हैं. फिलहाल, पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और घटना के पीछे की वजहों का पता लगाने में जुटी है.
इस घटना ने आबूरोड शहर में कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. दीपावली जैसे त्योहार के दौरान पुलिसकर्मियों पर इस तरह के हमले से लोगों में दहशत का माहौल है. शहरवासियों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. थानाधिकारी देवासी ने बताया कि चारों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने कहा कि ऐसे असामाजिक तत्वों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.