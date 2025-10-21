ETV Bharat / state

कांस्टेबल पर चाकू से हमला, पुलिस ने चार आरोपियों को पकड़ा

कांस्टेबल पर चाकू से हमला ( ETV Bharat Sirohi )

सिरोही: आबूरोड शहर में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि अब वे पुलिसकर्मियों पर भी हमला करने से नहीं चूक रहे. दीपावली के दौरान ड्यूटी पर तैनात सिटी पुलिस चौकी के कांस्टेबल ओमप्रकाश पर चार बदमाशों ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया. गनीमत रही कि घटना में कांस्टेबल को मामूली चोटें आईं, जिससे बड़ी अनहोनी टल गई. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए चारों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. थानाधिकारी हरचंद देवासी ने बताया कि घटना आबूरोड के रेलवे स्टेशन रोड के पास की है. दीपावली के दौरान ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल ओमप्रकाश ने सड़क पर खड़े चार युवकों को हटने के लिए कहा. इस बात पर युवक नाराज हो गए और पुलिसकर्मी से बदसलूकी करने लगे. देखते ही देखते एक युवक ने अचानक दौड़कर कांस्टेबल पर चाकू से वार कर दिया. हमले में कांस्टेबल घायल हो गया. मौके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों की मदद से कांस्टेबल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. पढ़ें : युवती पर चाकू से हमला करने वाले युवक की पुलिस ने बाजार में निकाली परेड