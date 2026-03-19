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दिनदहाड़े चेन स्नेचिंग : महिला को गिराकर चेन छीन ले गए बाइक सवार बदमाश, उदयपुर में भी हैरान करने वाली घटना

सत्संग से लौट रही महिला को बनाया निशाना : इधर में सामने आया कि गुरुवार सुबह करीब 10.23 बजे हजारेश्वर महादेव के समीप कालिका बाजार वाली गली में एक महिला के साथ चेन स्नेचिंग हो गई. महिला गली में आई, इसी दौरान सामने से बाइक सवार दो बदमाश आए. इनमें से एक बदमाश बाइक से नीचे उतरा और महिला को धक्का देकर गिरा दिया. बाद में पीछे बैठे व्यक्ति ने महिला के गले से चेन खींच ली और बाइक पर बैठ कर फरार हो गए.

प्रार्थी के मकान से अग्रसेन भवन करीब एक किलोमीटर दूर है. इस अग्रसेन भवन से पहले बाइक सवार अज्ञात उचक्कों ने प्रार्थी की पत्नी के गले से सोने की चेन पर झपट्‌टा मार कर छीन लिया. इससे उनके गले में खरोंच के निशान भी आए. प्रार्थी ने रिपोर्ट में बताया कि करीब 1 तोला सोने की चेन बदमाश छीन कर ले गए. इस संबंध में कोतवाली थाने में प्रकरण दर्ज की गई है. पुलिस की ओर से सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं.

कोतवाली थाने के एएसआई मदनलाल ने बताया कि थाने पर ऊपरलापाड़ा निवासी एवं अशोका कलर लैब के संचालक अशोक अग्रवाल ने थाने पर रिपोर्ट दी है. इसमें बताया कि प्रार्थी की पत्नी शोभना अग्रवाल गणगौर के पूजन के लिए मांगलिक भवन आकाशवाणी रोड पर जा रही थी. उनके साथ प्रार्थी के छोटे भाई की पत्नी भी साथ थी.

महिला को गिरा कर बदमाशों ने चेन स्नेचिंग कर ली. वहीं, दूसरी वारदात गांधीनगर के अग्रसेन भवन के समीप हुई, जहां महिला पूजा करने जा रही थी. कोतवाली में एक मामले की सूचना मिली है. एक घटना का सीसी टीवी फुटेज भी सामने आया है.

चित्तौड़गढ़/उदयपुर: चैत्र नवरात्र महोत्सव के पहले दिन चित्तौड़गढ़ शहर में दो अलग-अलग स्थानों पर चेन स्नेचिंग की वारदातें हो गईं, जिससे इलाके में हडकंप मच गया. बाइक पर सवार अज्ञात बदमाशों ने चेन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम दिया. दोनों ही वारदात कोतवाली थाना क्षेत्र में ही हुई हैं. एक घटना हजारेश्वर महादेव के समीप कालिका बाजार वाली गली में हुई.

यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जहां वारदात हुई वहां रहने वाले सत्यनारायण ओझा एवं आसपास के लोगों ने महिला को संभाला. ओझा ने बताया कि महिला के हाथ पर चोट लग गई थी. इस वारदात से वह काफी घबरा गई थी. बाद में उसे उनके घर भेज दिया. इधर, जानकारी मिली है कि महिला ने पुलिस थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई है. बदमाश करीब डेढ़ तोला वजनी सोने की चेन झपट कर ले गए थे. यह महिला रामद्वारा में सत्संग के लिए गई थी और घर लौटते समय वारदात हो गई.

पावटा चौक के समीप रूके थे बदमाश : शहर के हजारेश्वर महादेव के पास पावटा चौक की ओर जाने वाली सड़क के समीप गली में एक अज्ञात महिला के साथ उचक्कों द्वारा गिराकर चेन स्नेचिंग की वारदात का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है. इसमें महिला के सामने से आ रहे दो बदमाशों ने पहले उसे गिराया और पीछे वाले व्यक्ति ने चेन खींच ली और बाइक पर बैठ कर पावटा चौक की ओर चले गए.

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इस दौरान मौजूद लोगों ने हल्ला किया तो समीप ही रहने वाले धर्मेन्द्र घांछा ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे भी बदमाशों ने धक्का दिया जिससे उसे भी चोटें आई. इसके बाद कुछ ही दूरी पर बूंदी रोड जाने वाले कोने पर बदमाश एक हेयर सैलून पर रूके और काफी देर इंतजार करते रहे. बाद में फिर से वे हजारेश्वर की ओर गए और घूम कर आसानी से छूमन्तर हो गए. इस घटना से क्षेत्र में दहशत व्याप्त हो गई.

उदयपुर में दिनदहाड़े बुजुर्ग महिला से चेन स्नेचिंग (ETV Bharat Udaipur)

उदयपुर में दिनदहाड़े बुजुर्ग महिला से चेन स्नेचिंग : वहीं, उदयपुर शहर में भी अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि अब वे दिनदहाड़े वारदात को अंजाम देने से नहीं चूक रहे. ताजा मामला सुखेर थाना क्षेत्र का है, जहां 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला से सोने की चेन छीनने की घटना सामने आई है. खास बात यह है कि पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिससे इलाके में दहशत और बढ़ गई है.

सुखेर थाना अधिकारी भरत योगी ने बताया कि धटना सेलिब्रेशन मॉल के सामने की है. आरके सर्कल निवासी रूप कुंवर रोजाना की तरह भुवाणा स्थित शांतिनाथ जैन मंदिर में दर्शन कर पैदल घर लौट रही थीं. इसी दौरान बाइक सवार दो बदमाश उनका पीछा कर रहे थे. जैसे ही महिला अपने घर से करीब 100 मीटर पहले पहुंची, एक बदमाश ने पीछे से झपट्टा मारकर उनके गले से चेन पकड़ लिया.

सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि बदमाश किस तरह अचानक हमला करता है और चेन छीनने की कोशिश करता है. महिला ने साहस दिखाते हुए बदमाश को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन आरोपी ने उन्हें धक्का देकर सड़क के डिवाइडर पर गिरा दिया. इसके बाद वह चेन लेकर भागा और कुछ दूरी पर खड़े अपने साथी के साथ बाइक पर फरार हो गया.

घटना के समय सड़क पर आवाजाही बनी हुई थी, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि किसी राहगीर ने महिला की मदद के लिए आगे आने की कोशिश नहीं की. पास ही मौजूद दुकानदार देवीलाल डांगी ने जरूर बदमाशों का पीछा किया, लेकिन दौड़ते समय गिरने के कारण वे भी उन्हें पकड़ नहीं सके. घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी है. सुखेर थानाधिकारी भरत योगी के अनुसार मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का दावा किया जा रहा है.