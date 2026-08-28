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Operation Trinetra : लग्जरी गाड़ी से पकड़ा 1 करोड़ रुपये का 5 क्विंटल से ज्यादा गांजा, एक आरोपित गिरफ्तार

चित्तौड़गढ़: जिले की निंबाहेड़ा सदर थाना पुलिस एवं जिला विशेष टीम (डीएसटी) ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत संयुक्त कार्रवाई की है. नाकाबंदी के दौरान महाराष्ट्र पासिंग लग्जरी गाड़ी में परिवहन किया जा रहे 5 क्विंटल 15 किलो अवैध गांजे सहित कार को जब्त कर एक आरोपित को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए गांजे का अनुमानित मूल्य करीब एक करोड़ रुपये बताया जा रहा है.

पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने शुक्रवार को बताया कि जिला स्पेशल टीम की ओर से सदर निंबाहेड़ा पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी. इस पर सदर थानाधिकारी संजय शर्मा मय जाप्ते ने मड्डा चौराहा से छोटी सादड़ी जाने वाले रोड पर नाकाबंदी की. इस दौरान महाराष्ट्र पासिंग लग्जरी गाड़ी को रुकवा कर तलाशी ली गई. तलाशी में पुलिस ने गाड़ी से अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा गांजा पकड़ा.