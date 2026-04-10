सूरजपुर में चोरों का आतंक, दिनदहाड़े ताला तोड़कर बड़ी चोरी
सूरजपुर में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना ब नाया है. पुलिस की जांच जारी है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 10, 2026 at 9:42 PM IST
सूरजपुर: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले सूरजपुर में क्राइम की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है. जिले के रामानुजनगर थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े चोरी की एक बड़ी वारदात हुई है. यहां अज्ञात चोरों ने एक बंद मकान को निशाना बनाया और लाखों के जेवरात को पार कर दिया.
रामानुजनगर में चोरी
चोरी की यह वारदात रामानुजनगर में हुई है. यहां कौशलपुर निवासी विनोद उपाध्याय अपने परिवार के साथ एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए घर से बाहर गए हुए थे. घर पर ताला लगा होने का फायदा उठाते हुए चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाया और मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर घुस गए. उसके बाद घर में बड़ी चोरी को अंजाम दे दिया.
जब मैं घर लौटा तो दरवाजे का ताला टूटा मिला और अंदर सामान बिखरा हुआ था. कुल चार लाख रुपये की चोरी हुई है-विनोद उपाध्याय, पीड़ित
सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात
घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. भागते समय चोरों की गतिविधियां पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें वे मोटरसाइकिल से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं. यह फुटेज अब पुलिस के लिए अहम सुराग साबित हो सकता है.
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश में जुटी हुई है-अभिषेक पैकरा, एसडीओपी, सूरजपुर
पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. चोरी के सामान की बरामदगी के लिए हमारी कोशिशें जारी है.