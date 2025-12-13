मनेंद्रगढ़ में जनकपुर गेस्ट हाउस संचालक पर हमला, एक आरोपी गिरफ्तार
मनेंद्रगढ़ में एक निजी गेस्ट हाउस संचालक से मारपीट केस में पुलिस ने एक्शन लिया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 13, 2025 at 6:39 PM IST
मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: 12 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले में एक निजी गेस्ट हाउस के संचालक से मारपीट की घटना हुई. इस केस में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पीड़ित युवक अंकुर प्रताप सिंह उर्फ गौरव सिंह ने आरोप लगाया है कि 12 दिसंबर को रीवा मध्यप्रदेश से अरुण मिश्रा अपने 20 साथियों के साथ गेस्ट हाउस पहुंचे. उसके बाद गेस्ट हाउस में जबरन घुसने की कोशिश करने लगे. विरोध करने पर उन्होंने उनके साथ मारपीट और गाली गलौज की. यह पूरी घटना 12 दिसंबर के शाम की है.
मारपीट और लूटपाट का आरोप
पीड़ित अंकुर प्रताप सिंह उर्फ गौरव सिंह ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने उनके काउंटर में रखे कैश को भी निकाल लिया. हमले और शोर शराबा से गेस्ट हाउस में मौजूद कर्मचारी और आसपास के लोग दहशत में आ गए. शोर-शराबा सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव करने लगे. आस पास लोगों ने पीड़ित को आरोपियों से बचाया.
एक आरोपी गिरप्तार , अन्य फरार
लोगों की मुस्तैदी की वजह से मुख्य आरोपी अरुण मिश्रा को ग्रामीणों ने पकड़ लिया. उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. जनकपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पकड़े गए आरोपी को अपने कब्जे में ले लिया. अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए. जिनकी पुलिस तलाश कर रही है.
जनकपुर थाने में केस दर्ज
इस घटना को लेकर गेस्ट हाउस के संचालक अंकुर प्रताप सिंह उर्फ गौरव सिंह ने जनकपुर थाने में केस दर्ज कराया है. पुलिस ने 13 दिसंबर को मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 333, 296, 351(3), 115(2) और 3(5) के तहत केस दर्ज किया है.
मामला गंभीर है और फरार आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं- ओमप्रकाश दुबे, थाना प्रभारी, जनकपुर
घटना के बाद दहशत का माहौल
इस घटना से जनकपुर में दहशत का माहौल है. पीड़ित ने कहा कि घटना के बाद वह और उनका परिवार भय के माहौल में हैं और खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है. उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो.