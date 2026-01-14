ETV Bharat / state

बच्चों के बीच पतंग लूटने पर हुआ विवाद, बड़ों में हुए झगड़े के बाद एक की मौत

घटनास्थल पर जांच करती पुलिस की टीम ( ETV Bharat Bhilwara )

भीलवाड़ा: पतंग लूटने के दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि बड़े बुजुर्ग आमने-सामने हो गए. जिसके चलते एक 60 वर्षीय अब्दुल अख्तर गफ्फार की मौत हो गई. सूचना पर कोतवाली थाना प्रभारी शिवराज गुर्जर मौके पर पहुंचे ओर मृतक के शव को महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा कर जांच शुरू कर दी. वहीं, इस हत्या के मामले दो लोगों को डिटेन कर लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है. कोतवाली थाना प्रभारी शिवराज गुर्जर ने कहा कि थाना क्षेत्र के कांवा खेड़ा में बुधवार शाम मकर संक्रांति के मौके पर कांवा खेड़ा क्षेत्र में रहने वाले अब्दुल अख्तर गफ्फार और भोलू राम रेगर, दोनों पड़ोसियों के बच्चों के बीच पतंग लूटने को लेकर विवाद हो गया. इस बीच दोनों पड़ोसियों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि अख्तर और भोलू राम के परिवार भी शामिल हो गए. देखते ही देखते दोनों पड़ोसियों के बीच आपस में मारपीट शुरू हो गई, जिससे 60 वर्षीय अब्दुल अख्तर गफ्फार गंभीर घायल हो गया. पढ़ें : निर्माणाधीन मकान की चौकीदारी को लेकर हुए विवाद में हत्या, दो पक्षों में हुई थी मारपीट