बच्चों के बीच पतंग लूटने पर हुआ विवाद, बड़ों में हुए झगड़े के बाद एक की मौत
भीलवाड़ा शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के कांवा खेड़ा में बुधवार शाम को बच्चों में पतंग लूटने के दौरान विवाद में मौत. जानिए पूरा मामला..
Published : January 14, 2026 at 7:42 PM IST
भीलवाड़ा: पतंग लूटने के दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि बड़े बुजुर्ग आमने-सामने हो गए. जिसके चलते एक 60 वर्षीय अब्दुल अख्तर गफ्फार की मौत हो गई. सूचना पर कोतवाली थाना प्रभारी शिवराज गुर्जर मौके पर पहुंचे ओर मृतक के शव को महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा कर जांच शुरू कर दी. वहीं, इस हत्या के मामले दो लोगों को डिटेन कर लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है.
कोतवाली थाना प्रभारी शिवराज गुर्जर ने कहा कि थाना क्षेत्र के कांवा खेड़ा में बुधवार शाम मकर संक्रांति के मौके पर कांवा खेड़ा क्षेत्र में रहने वाले अब्दुल अख्तर गफ्फार और भोलू राम रेगर, दोनों पड़ोसियों के बच्चों के बीच पतंग लूटने को लेकर विवाद हो गया. इस बीच दोनों पड़ोसियों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि अख्तर और भोलू राम के परिवार भी शामिल हो गए. देखते ही देखते दोनों पड़ोसियों के बीच आपस में मारपीट शुरू हो गई, जिससे 60 वर्षीय अब्दुल अख्तर गफ्फार गंभीर घायल हो गया.
पढ़ें : निर्माणाधीन मकान की चौकीदारी को लेकर हुए विवाद में हत्या, दो पक्षों में हुई थी मारपीट
जिसके बाद अब्दुल अख्तर को महात्मा गांधी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया, जहां उनकी मौत हो गई. जबकि भोलू राम के सिर में चोट आई है, जिसको महात्मा गांधी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है. हादसे की सूचना पर भीलवाड़ा सिटी डीवाईएसपी सज्जन सिंह सहित पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और बड़ी संख्या में कांवा खेड़ा क्षेत्र सहित महात्मा गांधी अस्पताल के बाहर पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया.
थाना प्रभारी शिवराज गुर्जर ने कहा कि मृतक के परिवार व समाज के लोगों से समझाइश की जा रही है. वहीं, इस मामले में हमलावर पक्ष के दो आरोपियों को डिटेन कर लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर मारपीट का असली कारण क्या है. अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर दोनों परिवार के बीच झगड़े का मूल कारण क्या है, किस कारण मौत हुई.
वहीं, भीलवाड़ा सिटी डीवाईएसपी सज्जन सिंह ने कहा कि घटना की सूचना मिलते ही हम मौके पर पहुंचे. प्रारंभिक तौर पर पतंग को लेकर विवाद हुआ था. मारपीट के कारण एक की मौत हुई है. अब मौत का क्या कारण है, इसकी जांच की जा रही है.