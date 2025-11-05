सरेंडर करने आया था आरोपी, जेल भेजने की भनक लगते ही हुआ फरार
पुलिस को चकमा देकर भागा आरोपी. कोर्ट में मची अफरा-तफरी. जानिए पूरा मामला...
Published : November 5, 2025 at 10:19 PM IST
भरतपुर: न्यायालय परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक आरोपी आत्मसमर्पण करने आया और मजिस्ट्रेट के आदेश पर जेल भेजे जाने की भनक लगते ही कटघरे से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया. मामला विशिष्ट न्यायालय (एससी/एसटी निवारण) भरतपुर का है, जहां न्यायिक प्रक्रिया के दौरान आरोपी के भाग जाने से कुछ देर के लिए अदालत परिसर में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी की तलाश शुरू कर दी.
घटना मंगलवार शाम की है, जिसकी जानकारी मीडिया में बुधवार को सामने आई. न्यायालय के पेशगार (रीडर) अशोक कुमार ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि अभियुक्त सुरेन्द्र उर्फ बबला पुत्र दीपचंद (24) निवासी चीखरू, थाना सदर बयाना, जिला भरतपुर अपने खिलाफ दर्ज मामले में आत्मसमर्पण करने न्यायालय पहुंचा था. मजिस्ट्रेट ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में लेने का आदेश दिया और चालानी गार्ड को बुलाने के लिए कहा. इसी बीच आरोपी को जब यह समझ आया कि उसे अब जेल भेजा जा रहा है, तो उसने मौके का फायदा उठाया और कटघरे से छलांग लगाकर भाग निकला.
न्यायालय परिसर में मौजूद लोगों के समझ आने से पहले ही आरोपी बाहर की ओर निकल गया. गार्ड और अन्य कर्मचारियों ने तुरंत पीछा करने की कोशिश की, लेकिन आरोपी हाथ नहीं आया. इसके बाद न्यायालय के आदेश पर पेशगार अशोक कुमार ने थाना मथुरागेट में आरोपी के खिलाफ फरारी का मामला दर्ज कराया.
सीओ सिटी पंकज यादव ने बताया कि फरार हुआ आरोपी मारपीट के एक पुराने मामले में वांछित था, जिस पर एससी-एसटी एक्ट भी लगा था. उसकी जमानत याचिका हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी थी, जिसके बाद वह मंगलवार को आत्मसमर्पण करने न्यायालय पहुंचा था. जैसे ही मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया कि उसे जेल भेजा जाए, आरोपी को इसका आभास हो गया और उसने मौका देखकर भाग गया. यादव ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की विशेष टीम गठित की गई है और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है.