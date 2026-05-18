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Behror Crime : 6 साल की बच्ची को बनाया हवस का शिकार, अस्पताल में चल रहा इलाज

राजस्थान के बहरोड़ में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला. आरोपी पुलिस हिरासत में.

Behror Molestation Case
पुलिस थाना बहरोड़ (ETV Bharat Behror)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 18, 2026 at 1:28 PM IST

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बहरोड़: जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां रविवार को एक कॉलोनी में युवक ने 6 साल की बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना डाला. आरोपी पुलिस हिरासत में है, जबकि बच्ची का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है.

बहरोड़ थाना अधिकारी अंकित सांवरिया ने सोमवार को बताया कि दिल्ली-जयपुर हाईवे-48 पर बहरोड़ में एक कॉलोनी में 6 साल की बच्ची को एक युवक बहाना बनाकर अपने कमरे पर ले गया और उसके साथ गलत हरकत कर डाली. बच्ची के रोने की आवाज सुनकर पास के कमरे से आई महिलाओं ने जब कमरे में देखा तो पैरों तले जमीन खिसक गई. मासूम खून से लथपथ पड़ी थी, जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी.

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रविवार देर शाम को ही फॉरेंसिक जांच टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करेगी. थाना अधिकारी ने बताया कि मामले में जल्द ही कोर्ट में चालान पेश किया जाएगा, ताकि आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिल सके. वहीं, बच्ची का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है. परिजनों के बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

कॉलोनी में फैली दशहत: मासूम बच्ची के साथ घटना के बाद कॉलोनी में रहने वाले लोग सहम गए और आरोपी को जल्द से जल्द सजा मिले, इसकी गुहार प्रशासन से करने लगे. कॉलोनी में बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिजन सहमे हुए हैं. नाम नहीं छापने की बात पर सहमत होते हुए एक युवक ने बताया कि आस-पास बनी हुई दो दर्जन कॉलोनियों में आपराधिक किस्म के लोग भी रहते हैं, जिनका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होता है. जिसके कारण वो जब कंपनी चले जाते हैं तो हमेशा बच्चों के बारे में सोचते रहते हैं. हमारी प्रशासन से मांग है कि सभी किरायेदारों का पुलिस सत्यापन करवा कर ही मकान मालिक कमरा किराए पर दें.

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