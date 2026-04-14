युवक के साथ मारपीट कर मुंह काला किया, यूरिन पिलाया और गंदगी खिलाई, जानिए पूरा मामला
युवक के साथ मारपीट और अमानवीय व्यवहार. मोबाइल में युवती के फोटो रखने का आरोप. दो आरोपी डिटेन...
Published : April 14, 2026 at 8:18 PM IST
बाड़मेर: राजस्थान के बाड़मेर से सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां एक युवक के साथ मारपीट करने और मुंह काला करने के साथ ही यूरिन पिलाने व अपशिष्ट (गंदगी) खिलाने सहित अमानवीय व्यवहार किया गया. युवक पर मोबाइल में युवती की फोटो रखने के आरोप में इस घटना को अंजाम दिया गया.
घटना के संबंध में सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है. पुलिस ने इस घटनाक्रम को गंभीरता से लेते हुए मंगलवार को दो आरोपियों को डिटेन किया, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है. वहीं, घटना 26 मार्च को शिव थाना क्षेत्र में हुई है. आरोपियों ने घटनाक्रम का वीडियो भी बनाया था, जो अब सामने आया है.
शिव थाना इंचार्ज सत्यप्रकाश विश्नोई ने मंगलवार को बताया कि पीड़ित के परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया है. पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि युवक के पास किसी युवती की WhatsApp Chat थी. इसी को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था.
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अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य ने बताया कि जिले के शिव पुलिस थाना क्षेत्र में एक युवक के साथ मारपीट करके उसका मुंह काला और यूरिन पिलाने के संबंध में रिपोर्ट मिली है. पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है.
कुछ लोगों ने युवक को बहन-बेटियों के फोटो मोबाइल में रखने का आरोप लगाते हुए पकड़ा था. इसके बाद उसके साथ मारपीट करते हुए घटना को अंजाम दिया गया. पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को डिटेन किया है और इस मामले में शामिल अन्य लोगों की तलाश की जा रही है.