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ट्रक ड्राइवर की पत्थर मारकर हत्या, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए धरने पर बैठे परिजन

धरने पर बैठे परिजन और आरोपियों की तस्वीर... ( ETV Bharat Barmer )

बाड़मेर: राजस्थान के बाड़मेर जिले में मामूली कहासुनी के चलते ट्रक ड्राइवर की पत्थर मारकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. इस घटना को लेकर आक्रोशित परिजन बीते कई घंटे से धोरीमन्ना में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. एडिशनल एसपी नितेश आर्य सहित कई अधिकारी मृतक के परिजनों से वार्ता कर रहे हैं. पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए आरोपियों की फोटो जारी कर तलाश शुरू कर दी है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य के मुताबिक धोरीमन्ना थाना इलाके में बुधवार शाम को ट्रक ड्राइवर और बाइक सवार युवकों के साथ मामूली कहासुनी हुई थी. ट्रक बाइक से टच हो गया था. इसके बाद बाइक सवार बदमाशों ने 5 किलोमीटर तक पीछा कर ट्रक को रुकवाया और पत्थर मार दिया, जिससे ट्रक चालक विशनाराम प्रजापत की मौके पर ही मौत हो गई थी. पढ़ें : आपसी कहासुनी में युवक पर धारदार हथियार से वार, मौत