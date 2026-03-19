ETV Bharat / state

ट्रक ड्राइवर की पत्थर मारकर हत्या, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए धरने पर बैठे परिजन

मामूली कहासुनी के चलते बाइक सवार बदमाशों ने ट्रक ड्राइवर की पत्थर मारकर हत्या कर दी. जानिए पूरा मामला...

Crime in Barmer
धरने पर बैठे परिजन और आरोपियों की तस्वीर... (ETV Bharat Barmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 19, 2026 at 3:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बाड़मेर: राजस्थान के बाड़मेर जिले में मामूली कहासुनी के चलते ट्रक ड्राइवर की पत्थर मारकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. इस घटना को लेकर आक्रोशित परिजन बीते कई घंटे से धोरीमन्ना में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. एडिशनल एसपी नितेश आर्य सहित कई अधिकारी मृतक के परिजनों से वार्ता कर रहे हैं. पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए आरोपियों की फोटो जारी कर तलाश शुरू कर दी है.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य के मुताबिक धोरीमन्ना थाना इलाके में बुधवार शाम को ट्रक ड्राइवर और बाइक सवार युवकों के साथ मामूली कहासुनी हुई थी. ट्रक बाइक से टच हो गया था. इसके बाद बाइक सवार बदमाशों ने 5 किलोमीटर तक पीछा कर ट्रक को रुकवाया और पत्थर मार दिया, जिससे ट्रक चालक विशनाराम प्रजापत की मौके पर ही मौत हो गई थी.

पढ़ें : आपसी कहासुनी में युवक पर धारदार हथियार से वार, मौत

जबकि बदमाश मौके से फरार हो गए. घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. सूचना पर धोरीमन्ना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश की. घटना की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य मौके पर पहुंचे और बुधवार रात से धोरीमन्ना में कैंप किए हुए हैं. वहीं, धोरीमन्ना अस्पताल की मोर्चरी के आगे मृतक के परिजन धरना पर बैठे हुए हैं.

नितेश आर्य ने बताया कि पुलिस ने मृतक के शव को धोरीमन्ना अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट करवाया दिया है. मृतक के परिजन बैठे हुए हैं और उनसे वार्तालाप की जा रही है. उन्होंने बताया कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों आरोपियों की पहचान कर उनके फोटो जारी किए हैं. आरोपियों के संबंध में सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी. उन्होंने बताया कि पुलिस की टीम आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है.

TAGGED:

TRUCK DRIVER MURDER CASE
ACCUSED ARREST DEMAND
पत्थर मारकर हत्या
CRIME IN BARMER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.