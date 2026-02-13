ETV Bharat / state

Alwar Crime : हिस्ट्रीशीटर 'सरकार' गिरफ्तार, जयपुर रेंज IG ने किया था 50 हजार का इनाम घोषित

वैशाली नगर पुलिस थाना

अलवर: शहर के वैशाली नगर थाना पुलिस ने हार्डकोर हिस्ट्रीशीटर फिरोज खान को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की. पुलिस ने आरोपी को नाकाबंदी के दौरान बहरोड़ टी-पॉइंट से गिरफ्तार किया. फिलहाल, गिरफ्तार आरोपी से थाना पुलिस अनुसंधान कर रही है. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी फिरोज खान पर जयपुर रेंज आईजी की ओर से 50 का इनाम घोषित था. पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि परिवादी की ओर से सितंबर 2025 को प्रकरण दर्ज कराया गया था कि झारखंड से भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र के लिए करीब 38 लाख रुपए के लोहे के सरिया ट्रक के जरिए भेजे गए थे, लेकिन आरोपियों ने गिरोह बनाकर घटना को अंजाम दिया, जिससे लोहे के सरिए मौके पर ना पहुंच कर आरोपियों ने अपने पास किसी जगह पर रख लिए. इस प्रकरण पर अनुसंधान करते हुए थाना पुलिस ने पूर्व में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया. अलवर पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Alwar)