Alwar Crime : हिस्ट्रीशीटर 'सरकार' गिरफ्तार, जयपुर रेंज IG ने किया था 50 हजार का इनाम घोषित
अलवर पुलिस ने हार्डकोर हिस्ट्रीशीटर फिरोज उर्फ सरकार को किया गिरफ्तार. आरोपी पर पूर्व में 12 मामले दर्ज.
Published : February 13, 2026 at 6:27 PM IST
अलवर: शहर के वैशाली नगर थाना पुलिस ने हार्डकोर हिस्ट्रीशीटर फिरोज खान को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की. पुलिस ने आरोपी को नाकाबंदी के दौरान बहरोड़ टी-पॉइंट से गिरफ्तार किया. फिलहाल, गिरफ्तार आरोपी से थाना पुलिस अनुसंधान कर रही है. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी फिरोज खान पर जयपुर रेंज आईजी की ओर से 50 का इनाम घोषित था.
पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि परिवादी की ओर से सितंबर 2025 को प्रकरण दर्ज कराया गया था कि झारखंड से भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र के लिए करीब 38 लाख रुपए के लोहे के सरिया ट्रक के जरिए भेजे गए थे, लेकिन आरोपियों ने गिरोह बनाकर घटना को अंजाम दिया, जिससे लोहे के सरिए मौके पर ना पहुंच कर आरोपियों ने अपने पास किसी जगह पर रख लिए. इस प्रकरण पर अनुसंधान करते हुए थाना पुलिस ने पूर्व में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया.
पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि पुलिस मुख्यालय से मिले निर्देशों की पालना के अनुसार हार्डकोर अपराधियों पर कार्रवाई करते हुए वैशाली नगर थाना पुलिस ने हार्डकोर अपराधी व हिस्ट्रीशीटर फिरोज खान उर्फ सरकार को गिरफ्तार किया. उन्होंने बताया कि आरोपी पर पूर्व में 12 से ज्यादा गंभीर मामले दर्ज हैं. साथ ही आरोपी पर जयपुर रेंज आईजी की ओर से भी 50 हजार रुपए का इनाम घोषित था.
पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार फिरोज उर्फ सरकार से अनुसंधान में पता लगाया जाएगा की गलत काम से पैसे कमाकर उसने कहां-कहां संपत्ति अर्जित की है. ऐसी संपत्ति पर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि आरोपी फिरोज को सोशल मीडिया पर फॉलो करने वाले लोगों की भी जांच की जाएगी. उन्होंने लोगों से अपील की कि कोई भी व्यक्ति हार्डकोर हिस्ट्रीशीटर व अपराधियों को आइडल न मानें. आपराधिक किस्म के लोगों की गत जेल की सलाखें हैं.