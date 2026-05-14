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ज्वेलर्स की दुकान पर धावा, 4 लाख के आभूषण चोरी, परिजनों के पत्थर फेंकने पर की फायरिंग

नकाबपोशों ने बोला ज्वेलर्स की दुकान पर धावा. तत्परता से बची जेवरात से भरी तिजोरी.

Alwar Theft Case
बिखरा पड़ा सामान (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 14, 2026 at 2:30 PM IST

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अलवर: जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत दिगावड़ा गांव में बुधवार देर रात करीब 8 नकाबपोशों ने एक ज्वेलर्स की दुकान पर वारदात को अंजाम देकर करीब 4 लाख रुपये के जेवरात पार कर गए. घटना के दौरान दुकान के ऊपर मंजिल पर रह रहे परिवार के लोग आवाज सुनकर जगे, तो घटना का पता लगा. इस दौरान परिजनों ने बदमाशों पर पत्थर फेंके, जिससे बदमाश दुकान में रखी जेवरातों से भरी तिजोरी को ले जाने में नाकाम रहे.

इस दौरान खुद पर पथराव होता देख बदमाशों ने परिजनों पर हवाई फायरिंग कर डराने की कोशिश की. पीड़ित पक्ष की ओर पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया.

पीड़ित के भाई ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Alwar)

पीड़ित के भाई भुवनेश सोनी ने बताया कि जिस दुकान पर घटना हुई वह उनके भाई नरेंद्र सोनी की है. देर रात उनकी दुकान पर 8-10 बदमाश शटर तोड़कर अंदर घुसे और वारदात को अंजाम देने की कोशिश की. उन्होंने बताया कि शटर तोड़ने की आवाज से परिजनों को घटना के बारे में जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने नकाबपोशों पर पत्थर फेंके.

उन्होंने बताया कि इसके बाद बदमाश हवाई फायरिंग कर मौके से फरार हो गए. भुवनेश ने बताया कि इस दौरान बदमाशों ने दुकान पर रखे करीब 4 लाख के आभूषण को अपने बैग में रख लिया. पत्थर फेंकने के बाद बदमाश जेवरातों से भरी तिजोरी छोड़कर फरार हो गए. मुकेश सोनी ने बताया कि इस घटना के संबंध में राजगढ़ थाना पुलिस को सूचना दी, जिस पर करीब 1 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज देखकर बदमाशों की तलाश में जुट गई. उन्होंने बताया कि गुरुवार को भी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और परिजनों से बातचीत कर घटना के संबंध में जानकारी ली.

Theft at a Jewelry Store
तिजोरी छोड़कर भागे बदमाश (ETV Bharat Alwar)

पढ़ें : 7 चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान पर बोला धावा, करीब 2 करोड़ के चांदी-सोना सहित नकदी पर फेरा हाथ

घटना के संबंध में राजगढ़ थाना अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि पीड़ित पक्ष की ओर से देर रात को सूचना दी गई. इस पर राजगढ़ थाने से जाब्ता मौके पर पहुंचा और घटना के संबंध में जानकारी जुटाई. उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान की जा रही है. गुरुवार को भी पुलिस घटना स्तर पर मौका मुआयना करने पहुंची थी.

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THEFT AT A JEWELRY STORE
STONE PELTING
4 लाख रुपये के जेवरात
SHOTS FIRED
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