ETV Bharat / state

नशा मुक्त अजमेर अभियान : पुलिस ने दो हैंडलर और एक तस्कर को किया गिरफ्तार...

पुलिस तस्कर के माध्यम से पुष्कर और अजमेर में चरस और अन्य मादक पदार्थ के आने का मुख्य स्रोत तलाश रही है, ताकि कड़ी को तोड़ने के साथ-साथ पुलिस के हाथ मुख्य तस्कर तक भी पहुंच जाए, जो तीर्थ नगरी पुष्कर और अजमेर में अपनी जड़ें जमा चुके हैं.

अजमेर: नशा मुक्ति अजमेर अभियान के तहत पुलिस ने पुष्कर और अजमेर में कार्रवाई करते हुए 318 ग्राम चरस पकड़ी है. पुलिस चरस के दो हैंडलर को गिरफ्तार किया है जो तस्कर से चरस खरीदते और कम मात्रा में लोगों को बेचते थे. गिरफ्त में आए दोनों हैंडलर से जब पुलिस ने अपने लहजे में पूछताछ की तो पुष्कर के ही एक तस्कर का नाम सामने आया जिसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है.

एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर जनाना अस्पताल के समीप एक होटल पर जुआ खेलते पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया. आरोपियों की तलाशी ली गई तो 1 लाख 32 हजार रुपए बरामद हुए. साथ ही आरोपियों में शामिल चंचल सोनी के पास से एक पुड़िया बरामद हुई, जिसमें 191 ग्राम चरस भी बरामद की.

आरोपी चंचल सोनी से पूछताछ की गई तो उसने पुष्कर की बड़ी बस्ती निवासी प्रदीप पाराशर का नाम उगला. आरोपी से मिली सूचना के आधार पर जिला पुलिस की स्पेशल टीम ने पुष्कर से प्रदीप पाराशर को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने उसके कब्जे से 127 ग्राम चरस बरामद की. साथ ही उसकी स्कूटी भी जब्त की है. पुलिस का मकसद हैंडलर के माध्यम से तस्कर की गिरेबान तक पहुंचना था. पुलिस ने दोनों हैंडलर से पूछताछ की तब सामने आया कि पुष्कर में माली थली रेस्टोरेंट का मालिक दिलीप माली तस्कर है.

पढ़ें : मादक पदार्थ खरीदने आए 8 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे, 2 लाख कैश के साथ दो कार जब्त

आरोपी दिलीप माली को पुलिस ने हिरासत में लिया गया है. उन्होंने बताया कि आरोपी दिलीप माली से पूछताछ की जा रही है कि अजमेर और पुष्कर में चरण खपाने के लिए बड़ी खेप कहां से लाई जाती है. पुष्कर में बड़ी संख्या में देसी और विदेशी पर्यटक आते हैं. ऐसे में पुष्कर में चरस, गांजा और अन्य मादक पदार्थ को आसानी से खपा दिया जाता है. पुलिस मुख्य आरोपी दिलीप माली के जरिए पुष्कर और अजमेर में मादक पदार्थ की तस्करी की कमर तोड़ने का प्रयास कर रही है.