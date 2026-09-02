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साइबर सुरक्षित राजस्थान: सितंबर में चलेगा जागरूकता अभियान, टीवी-सिनेमा हॉल में दिखाए जाएंगे खास संदेश

जयपुर पुलिस मुख्यालय ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: राजस्थान में साइबर अपराध के लगातार बढ़ते आंकड़ों के बीच अब पुलिस की ओर से सितंबर महीने में खास जागरूकता अभियान चलाया जाएगा. राजस्थान पुलिस की ओर से सितंबर माह को 'साइबर सुरक्षित राजस्थान' जन-जागरूकता माह के रूप में मनाया जाएगा. डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर पूरे प्रदेश में चलने वाले इस विशेष अभियान का उद्देश्य आमजन को साइबर अपराधों से बचाव के प्रति जागरूक करना, सुरक्षा उपायों का व्यापक प्रचार-प्रसार करना तथा ऑनलाइन ठगी एवं धोखाधड़ी से सुरक्षित रहने के लिए सचेत करना है. इस अभियान के तहत युवाओं से बुजुर्गों तक हर वर्ग के लोगों को साइबर सुरक्षा के उपाय बताए जाएंगे. व्यापक जन जागरूकता के लिए टीवी और सिनेमा हॉल में भी साइबर सुरक्षा से जुड़े वीडियो दिखाए जाएंगे. एसपी और एएसपी को बनाया नोडल अधिकारी : एडीजी साइबर क्राइम विजय कुमार सिंह के अनुसार अभियान के सफल संचालन के लिए राज्य स्तर पर R4C के एसपी को राज्य नोडल अधिकारी बनाया गया है. जबकि, हर जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को जिला नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है. अभियान के तहत पुलिस थानों के साइबर अपराध से जुड़े अधिकारी पेंशन विभाग के समन्वय से पेंशनर्स व वरिष्ठ नागरिकों को विशेष रूप से 'डिजिटल अरेस्ट' और निवेश के नाम पर होने वाली ठगी तथा अन्य साइबर अपराधों से बचाव के बारे में जागरूक करेंगे.