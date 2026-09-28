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भरतपुर रेंज में वज्र प्रहार: 1,805 ठिकानों पर दबिश, 889 वांछित और असामाजिक तत्व गिरफ्तार, जैसलमेर में भी बड़ी कार्रवाई

भरतपुर रेंज पुलिस ने पांचों जिलों में एक साथ विशेष एरिया डोमिनेशन अभियान 'वज्र प्रहार' चलाया. जैसलमेर में 221 ठिकानों पर दबिश.

Bharatpur SP Office
भरतपुर पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 28, 2026 at 8:46 PM IST

5 Min Read
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भरतपुर/जैसलमेर: अपराधियों की धरपकड़ और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए भरतपुर रेंज पुलिस ने 28 सितंबर को पांचों जिलों में एक साथ विशेष एरिया डोमिनेशन अभियान 'वज्र प्रहार' चलाया. भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में चलाए गए अभियान में पुलिस की 310 टीमों के 1,272 अधिकारी-कर्मचारियों ने 1,805 स्थानों पर दबिश और सर्च कार्रवाई की. इस दौरान विभिन्न मामलों में वांछित अपराधियों और असामाजिक तत्वों समेत कुल 889 वांछित और असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया.

भरतपुर रेंज की पुलिस महानिरीक्षक डॉ. प्रीति चन्द्रा ने बताया कि अभियान का उद्देश्य वांछित एवं फरार अपराधियों की धरपकड़ के साथ अवैध हथियार, मादक पदार्थ, अवैध शराब, अवैध खनन और अन्य आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाना था. अभियान से पहले अपराधियों के संभावित ठिकानों और आवागमन मार्गों को चिन्हित कर रेड टर्म और रेड रूट निर्धारित किए गए थे. उपलब्ध पुलिस बल को अधिकतम स्तर पर अभियान में लगाया गया. अभियान की निगरानी संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों ने व्यक्तिगत रूप से की, जबकि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों और वृताधिकारियों ने फील्ड स्तर पर कार्रवाई की मॉनिटरिंग की.

छह इनामी और नौ टॉप-10 अपराधी भी पकड़े : पुलिस कार्रवाई में 6 इनामी अपराधी, 9 टॉप-10 अपराधी और 53 स्थायी वारंटी, उद्घोषित अपराधी एवं धारा 335 बीएनएसएस के तहत वांछित अपराधी गिरफ्तार किए गए. इसके अलावा 104 गिरफ्तारी वारंट में वांछित अपराधियों को भी पकड़ा गया. आर्म्स, एनडीपीएस, आबकारी सहित गंभीर अपराधों में वांछित 9 अपराधी, हत्या, हत्या के प्रयास, लूट और डकैती जैसे गंभीर मामलों में वांछित 14 अपराधी तथा सामान्य मामलों में वांछित 88 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया. वहीं, धारा 170 बीएनएसएस के तहत 442 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया. स्थानीय एवं विशेष अधिनियमों के तहत दर्ज नए मामलों में भी 164 लोगों को गिरफ्तार किया गया.

पढ़ें : भरतपुर रेंज में 'वज्र प्रहार': एक दिन में 666 वांछित और असामाजिक तत्व गिरफ्तार, 303 टीमों की 1973 ठिकानों पर दबिश

अवैध हथियारों पर कार्रवाई : अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई में 8 प्रकरण दर्ज कर 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 5 कट्टे 315 बोर, 5 जिंदा कारतूस 315 बोर, एक कट्टा 12 बोर, एक 12 बोर बंदूक, एक अवैध हथकड़ पौना 12 बोर तथा एक पिस्टल और दो कारतूस बरामद किए.

232 किलो से अधिक गांजा जब्त : मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान में एनडीपीएस एक्ट के तहत 4 प्रकरण दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. कार्रवाई में 15 ग्राम 7 मिलीग्राम स्मैक तथा 232 किलो 800 ग्राम 150 मिलीग्राम गांजा जब्त किया गया.

अवैध शराब के 18 मामले दर्ज : आबकारी अधिनियम के तहत अवैध शराब के 18 प्रकरण दर्ज कर 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने कार्रवाई में 1,590 पव्वे देशी शराब, 144 पव्वे अंग्रेजी शराब, 2 लीटर हथकढ़ शराब और 120 केन बीयर बरामद की. इसके साथ ही एक कमांडर जीप भी जब्त की गई.

अवैध खनन पर भी कसा शिकंजा : अभियान के दौरान अवैध खनन के खिलाफ 11 प्रकरण दर्ज कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. कार्रवाई में करीब 326 टन सामग्री, एक 22 चक्का ट्रेलर और 4 ट्रैक्टर-ट्रॉलियां जब्त की गईं. इसके अतिरिक्त स्थानीय एवं विशेष अधिनियमों के तहत 79 नए प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें 130 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया.

आईजी डॉ. प्रीति चन्द्रा ने कहा कि वांछित और फरार अपराधियों की धरपकड़ के साथ अवैध हथियार, मादक पदार्थ और अवैध शराब के नेटवर्क के खिलाफ मानवीय एवं तकनीकी आसूचना के आधार पर स्रोत स्तर तक कार्रवाई जारी रहेगी. अपराध और अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए रेंज पुलिस की ओर से इस तरह के सघन अभियान आगे भी नियमित रूप से चलाए जाएंगे.

पढे़ं : जयपुर रेंज के आठ जिलों में तड़के 4 बजे बदमाशों के ठिकानों पर दबिश, 803 बदमाश गिरफ्तार

जैसलमेर में पुलिस का बड़ा अभियान : जैसलमेर जिले में अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया गया. अभियान के तहत पुलिस ने अलसुबह जिलेभर में वांछित अपराधियों और बदमाशों के ठिकानों पर एक साथ दबिश दी. पुलिस की 43 टीमों में शामिल 179 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने कुल 221 स्थानों पर तलाशी और जांच की कार्रवाई की. पुलिस के अनुसार यह अभियान महानिदेशक पुलिस राजस्थान के निर्देशन, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध शाखा के पर्यवेक्षण तथा महानिरीक्षक पुलिस जोधपुर रेंज के निर्देशों के तहत चलाया गया. अभियान का मुख्य उद्देश्य वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी, स्थायी एवं गिरफ्तारी वारंटों का निस्तारण तथा हिस्ट्रीशीटर और हार्डकोर अपराधियों की गतिविधियों की जांच करना रहा.

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