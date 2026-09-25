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शांत वादियों में अपराधों की 'खटखट'! गढ़वाल से कुमाऊं तक बदला वारदातों का पैटर्न, दुष्कर्म केसों में उधम सिंह नगर टॉप पर

विकासनगर में स्कूल संचालक को बंधक बनाकर लूट: 23 सितंबर को विकासनगर क्षेत्र में भी एक स्कूल संचालक के परिवार को तड़के करीब एक घंटे तक बदमाशों ने बंधक बना लिया. जिसके बाद बदमाश सोने-चांदी के आभूषणों के साथ 80 हजार रुपए लूट ले गए. वहीं, 23 सितंबर को देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में पुलिस ने दो लोगों को दबोचा है.

मृतका के भाई की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की. अब पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस जांच में पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद की बात सामने आई है. हत्या के कारणों को लेकर पुलिस की ओर से आगे की जांच की गई है.

पुलिस ने महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की पहचान के लिए घटनास्थल और आसपास के रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. लेकिन इस घटना से अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजधानी दून में अपराधी कितने बेखौफ हैं. देहरादून में यह अकेली घटना नहीं है.

देहरादून में महिला का अपहरण का प्रयास: हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि देहरादून में बुधवार (23 सितंबर) सुबह सहस्रधारा रोड पर नालापानी चौक के पास सरेराह स्कूटी से जा रही महिला को कार सवार लोगों ने कथित तौर पर जबरन कार में बैठाने का प्रयास किया. महिला के शोर मचाने और आसपास के लोगों के जुटने पर आरोपी मौके से फरार हो गए.

देहरादून: कभी उत्तराखंड को शांत और सुरक्षित प्रदेश के तौर पर पहचाना जाता था, लेकिन आज लगातार बढ़ते अपराध की घटनाओं से इस छवि पर दाग लगता नजर आ रहा है. हाल में सामने आई कई आपराधिक घटनाओं ने महिला सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. देहरादून से लेकर उधम सिंह नगर तक हत्या, फायरिंग, लूट, घरों में घुसकर मारपीट और महिलाओं को निशाना बनाए जाने की घटनाएं हुई हैं, जो सीधे कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं.

घर में घुसकर मारपीट: देहरादून में घरों में घुसकर परिवारों के साथ मारपीट की दो घटनाओं ने भी चिंता बढ़ाई है. जहां पटेलनगर क्षेत्र के माजरा में एक परिवार ने घर में घुसकर मारपीट की. एक सदस्य का हाथ फ्रैक्चर करने और मोबाइल तोड़ने के आरोप लगाए हैं.

गर्भवती महिला के साथ धक्का-मुक्की: वहीं, चुक्खूवाला क्षेत्र में भी एक परिवार ने घर में घुसकर मारपीट और गर्भवती महिला के साथ धक्का-मुक्की की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वहीं, 23 सितंबर को एक अन्य मामले में एक 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई. पोती के साथ रहने वाली बुजुर्ग की हत्या क्यों और किसने की, यह सवाल बना हुआ है.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (फाइल फोटो- Police)

उधम सिंह नगर जिले में सबसे ज्यादा महिला अपराध: महिला अपराध की बात करें, तो कुमाऊं मंडल के 6 जिलों के जनवरी 2026 से जून 2026 तक के आंकड़े एक महत्वपूर्ण तस्वीर सामने रखते हैं. पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक, इस अवधि में कुमाऊं मंडल में दुष्कर्म के कुल 170 मामले दर्ज हुए. इनमें अकेले उधम सिंह नगर में 103 मामले दर्ज किए गए. यानी मंडल में दर्ज मामलों का करीब 61 फीसदी हिस्सा इसी एक जिले से सामने आया.

नैनीताल में 37, पिथौरागढ़ में 10, अल्मोड़ा और बागेश्वर में 7-7 और चंपावत में 6 मामले दुष्कर्म के दर्ज हुए. इस लिहाज से उधम सिंह नगर में दर्ज मामले नैनीताल के मुकाबले करीब तीन गुना हैं. हालांकि, तस्वीर का दूसरा पहलू भी है. जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. साल 2025 की पहली छमाही में कुमाऊं मंडल में दुष्कर्म के 207 मामले दर्ज हुए थे. जबकि, 2026 में इसी अवधि में यह संख्या घटकर 170 रह गई. यानी एक साल में 37 मामलों की कमी दर्ज हुई है.

नैनीताल में 53 से घटकर 37, उधम सिंह नगर में 110 से 103, अल्मोड़ा में 12 से 7, पिथौरागढ़ में 16 से 10 और चंपावत में 11 से 6 मामले सामने आए. इसके विपरीत बागेश्वर में मामले 5 से बढ़कर 7 हुए हैं. तीन सालों के पहली छमाही के आंकड़ों 2024 में 173, 2025 में 207 और 2026 में 170 को जोड़ें तो कुल 550 मामले दर्ज हुए.

"जो भी घटनाएं हो रही हैं, उनका तत्काल खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है. पिछले साल के मुकाबले पुलिस ने और बेहतर रिकवरी की है. अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. मामले इसलिए भी लगातार दर्ज हो रहे हैं, क्योंकि महिला से जुड़े अपराध में पुलिस कोई भी लापरवाही नहीं बरतना चाहती है. इसलिए तत्काल शिकायत दर्ज की जा रही है."

- निवेदिता कुकरेती, आईजी कुमाऊं -

हरिद्वार में भी सामने आईं गंभीर वारदातें, बेटे ने फोड़ा पिता का सिर: हरिद्वार जिले में भी पिछले दिनों अपराध की कई गंभीर घटनाएं सामने आई हैं. 12 सितंबर को श्यामपुर क्षेत्र में पारिवारिक विवाद के दौरान बेटे पर पिता के सिर पर डंडे से हमला करने का आरोप लगा. जिसके बाद उपचार के दौरान पिता की मौत हो गई.

बाइक मैकेनिक की गोली मारकर हत्या: बहादराबाद क्षेत्र में बाइक मैकेनिक की गोली मारकर हत्या की घटना ने भी पुलिस की चुनौती बढ़ाई. घटना के बाद सामने आए सीसीटीवी फुटेज में दो संदिग्धों के पैदल भागने और बाद में तीसरे साथी के साथ बाइक से फरार होने की बात जांच में सामने आई. पुलिस ने जिलेभर में चेकिंग अभियान चलाए. सीसीटीवी फुटेज और अन्य सुरागों के आधार पर आरोपियों तक पहुंच बनाई. जिसके बाद मामले में कार्रवाई भी हुई.

हरिद्वार में आरोपी गिरफ्तार (फाइल फोटो- Police)

महिला पर फायरिंग: वहीं, हरिद्वार नगर कोतवाली क्षेत्र में एक महिला पर फायरिंग के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, 18 सितंबर की रात हुई घटना में आपसी विवाद के दौरान चली गोली महिला को लग गई थी. मामले में पुलिस ने डिजिटल साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपी तक पहुंचने का दावा किया है. जबकि, अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.

हत्या मामले में दंपति गिरफ्तार: इसी बीच दूधियाबंद बस्ती के पास जंगल में मिले अज्ञात शव के मामले में पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए दंपती को गिरफ्तार किया. पुलिस की मानें तो मृतक का एक महिला से संबंध था और इसी विवाद के चलते हत्या की साजिश रची गई. मामले में अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है.

"राजधानी दून हो या गढ़वाल के अन्य जिले, हमारी पुलिस रोजाना नए और पुराने मामलों का खुलासा कर रही है. हत्या के कई पुराने और नए मामले में अपराधी पकड़े जा रहे हैं. हाल में एमबीबीएस से जुड़े मामले में भी पुलिस ने बेहतर काम किया है. अपराध के खुलासे के दर को भी देखना बेहद जरूरी है. हम लगातार अपनी पुलिस को एडवांस करके अपराधों को खोलने में कामयाब हो रहे हैं. जहां पर कहीं अपराध ज्यादा हो रहे हैं, वहां जवाबदेही भी स्पष्ट की जा रही है."

- राजीव स्वरूप, आईजी गढ़वाल -

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