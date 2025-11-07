ETV Bharat / state

नैनीताल में युवक का अपहरण, हरियाणा के 8 आरोपी गिरफ्तार

रामनगर: नैनीताल जिले में अपहरण के मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही उनके कब्जे से अपहृत युवक को भी सकुशल बरामद कर लिया है. अब पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है. साथ ही आरोपियों की क्राइम कुंडली को खंगाल रही है.

क्या था मामला? दरअसल, मामला बीती 6 नवंबर का है. जहां मूल रूप से हरियाणा और हाल निवासी रामनगर दीपक ने पुलिस को एक सूचना दी थी. जिसमें दीपक ने बताया था कि कुछ अज्ञात लोग उसके भाई राधा मोहन को जबरन वाहन में डालकर ले गए हैं.

यह सूचना मिलते ही नैनीताल एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने घटना का तत्काल संज्ञान लिया और सभी अधिकारियों को नाकाबंदी, बैरियर चेकिंग और संदिग्ध वाहनों की तलाशी के सख्त निर्देश दिए. निर्देश मिलते ही हल्द्वानी पुलिस अधीक्षक मनोज कत्याल खुद मौके पर पहुंचे और पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया.

वहीं, एसएसपी के निर्देश पर पुलिस टीमों ने जिले की सीमाओं पर तत्काल बैरियर लगाकर चेकिंग शुरू की. सभी थानों और चौकियों को संदिग्ध वाहन संख्या HR 26 FH 9594 की तलाश में सक्रिय किया गया. जिसके तहत हल्दुआ चेक पोस्ट पर वाहन को रोक लिया गया.

वाहन की तलाशी के दौरान अपहृत युवक राधा मोहन को सकुशल बरामद किया गया. वहीं, वाहन में मौजूद सभी 8 लोगों को मौके पर ही हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई की गई. साथ ही वाहन को सीज कर दिया गया.