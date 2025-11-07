नैनीताल में युवक का अपहरण, हरियाणा के 8 आरोपी गिरफ्तार
नैनीताल में आरोपियों की चंगुल से छुड़ाया गया युवक, अपहरण की वारदात को अंजाम देने वाले 8 आरोपी गिरफ्तार
रामनगर: नैनीताल जिले में अपहरण के मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही उनके कब्जे से अपहृत युवक को भी सकुशल बरामद कर लिया है. अब पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है. साथ ही आरोपियों की क्राइम कुंडली को खंगाल रही है.
क्या था मामला? दरअसल, मामला बीती 6 नवंबर का है. जहां मूल रूप से हरियाणा और हाल निवासी रामनगर दीपक ने पुलिस को एक सूचना दी थी. जिसमें दीपक ने बताया था कि कुछ अज्ञात लोग उसके भाई राधा मोहन को जबरन वाहन में डालकर ले गए हैं.
यह सूचना मिलते ही नैनीताल एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने घटना का तत्काल संज्ञान लिया और सभी अधिकारियों को नाकाबंदी, बैरियर चेकिंग और संदिग्ध वाहनों की तलाशी के सख्त निर्देश दिए. निर्देश मिलते ही हल्द्वानी पुलिस अधीक्षक मनोज कत्याल खुद मौके पर पहुंचे और पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया.
वहीं, एसएसपी के निर्देश पर पुलिस टीमों ने जिले की सीमाओं पर तत्काल बैरियर लगाकर चेकिंग शुरू की. सभी थानों और चौकियों को संदिग्ध वाहन संख्या HR 26 FH 9594 की तलाश में सक्रिय किया गया. जिसके तहत हल्दुआ चेक पोस्ट पर वाहन को रोक लिया गया.
वाहन की तलाशी के दौरान अपहृत युवक राधा मोहन को सकुशल बरामद किया गया. वहीं, वाहन में मौजूद सभी 8 लोगों को मौके पर ही हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई की गई. साथ ही वाहन को सीज कर दिया गया.
अपहृत युवक के भाई ने बताई ये बातें: वहीं, दीपक ने तहरीर में बताया था कि उनका भाई राधा मोहन वर्तमान में रामनगर में रहकर पीजी कॉलेज में स्नातक की परीक्षा की तैयारी कर रहा था. घटना वाले दिन यानी 6 नवंबर की सुबह करीब 9:30 बजे दीपक अपने भाई राधा मोहन के साथ थे. तभी राधा मोहन के परिचित मोहित और सोमवीर अपने अन्य 6 साथियों के साथ कार संख्या HR 26 FH 9594 में वहां पहुंचे.
आते ही उन्होंने राधा मोहन के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी. जब दीपक और उनके भाई ने गाली-गलौज का विरोध किया तो मोहित और सोमवीर ने अपने साथियों के साथ मिलकर राधा मोहन की पिटाई कर दी. साथ ही जबरन वाहन में डालकर ले गए. यह पूरी वारदात कुछ ही मिनटों में हुई.
वहीं, घटना के बाद दीपक ने तत्काल डायल 112 पर फोन कर पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें सक्रिय हुईं और जिलेभर में बैरियर चेकिंग, नाकाबंदी एवं वाहनों की तलाशी शुरू कर दी. जिसके तहत पुलिस ने न सिर्फ अपहृत राधा मोहन को सकुशल बरामद किया. बल्कि, घटना में शामिल आठों आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया.
हिरासत में लिए गए आरोपी के नाम-
- महित, निवासी- गतवार भान कोसाम, भिवानी (हरियाणा)
- प्रियांशु, निवासी- विध्यानगर कॉलोनी, भिवानी (हरियाणा)
- निखिल, निवासी- भिवानी (हरियाणा)
- साहिल, निवासी- कैथल, कैथल (हरियाणा)
- अनिल कुमार, निवासी- भूषाण बवल, भिवानी (हरियाणा)
- सोमवीर, निवासी- खावा, बहल (हरियाणा)
- रोबिन, निवासी- मलपोप, बोंदमला, चरखी दादरी (हरियाणा)
- गौरव, निवासी- बाड़की, महेंद्र नगर (हरियाणा)
"युवक के अपहरण की सूचना मिलते ही नाकेबंदी कर वाहन को कब्जे में लिया गया. जबकि, युवक को बरामद कर लिया गया. अब आरोपियों की क्राइम कुंडली खंगाली जा रही है. हर आपात सूचना पर समय से प्रतिक्रिया देकर अपराधियों को कानून के कठघरे तक पहुंचाना ही नैनीताल पुलिस की प्राथमिकता है."- मनोज कत्याल, एसपी सिटी
