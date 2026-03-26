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रनहौला में LPG सिलेंडरों की कालाबाजारी पर क्राइम ब्रांच का बड़ा एक्शन, 459 सिलेंडर जब्त

छापेमारी के दौरान एजेंसी संचालक भी मौके पर मिला. वह बाजार में गैस को इन्हें ऊंचे दामों पर बेचने की योजना बना रहा था.

रनहौला इलाके में 459 सिलेंडर जब्त
रनहौला इलाके में 459 सिलेंडर जब्त (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 26, 2026 at 1:15 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली में आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ क्राइम ब्रांच की कार्रवाई लगातार जारी है. इसी कड़ी में बाहरी जिला क्षेत्र के रनहौला इलाके में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अवैध रूप से एलपीजी सिलेंडरों के भंडारण और दुरुपयोग के एक संगठित नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. डीसीपी क्राइम ब्रांच हर्ष इंदोरा ने बताया की क्राइम ब्रांच की WR-I टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि रनहौला क्षेत्र में बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर अवैध तरीके से जमा किए जा रहे हैं.

इस सूचना के आधार पर एसीपी की निगरानी में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसने नीलोठी रोड स्थित एचपी बालाजी गैस एजेंसी पर सुनियोजित छापा मारा. छापेमारी के दौरान एजेंसी संचालक सुशील कुमार सिंघल मौके पर मौजूद मिला और जांच में अवैध गतिविधियों में उसकी संलिप्तता सामने आई. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कुल 459 खाली एलपीजी सिलेंडर बरामद किए, जिनमें 175 भारत पेट्रोलियम और 284 इंडेन गैस के सिलेंडर शामिल हैं.

अवैध रूप सिलेंडर किए जा रहे थे जमा: मौके पर खाद्य आपूर्ति अधिकारी को बुलाकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई और बरामद सिलेंडरों को नियमानुसार सुपुर्द कर दिया गया. जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी अपने गैस एजेंसी के अधिकार का दुरुपयोग करते हुए सिलेंडरों को अवैध रूप से जमा कर रहा था. वह जानबूझकर बाजार में गैस की कृत्रिम कमी पैदा कर इन्हें ऊंचे दामों पर बेचने की योजना बना रहा था. इस पूरी प्रक्रिया को उसने सामान्य स्टॉक के रूप में छिपाकर रखा, ताकि जांच एजेंसियों को भनक न लगे.

बख्शा नहीं जाएगा: मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 और बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है. पुलिस अब यह भी पता लगाने में जुटी है कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं. डीसीपी क्राइम ब्रांच हर्ष इंदोरा ने कहा कि दिल्ली पुलिस आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ पूरी सख्ती से अभियान चला रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि आम जनता की जरूरतों से जुड़ी वस्तुओं की कृत्रिम कमी पैदा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा.

पहले भी हुई छापेमारी: गौरतलब है कि इससे पहले संगम विहार इलाके में अवैध एलपीजी रैकेट का बड़ा खुलासा करते हुए 183 गैस सिलेंडर बरामद किए गए थे. क्राइम ब्रांच की टीम को सूचना मिली थी कि इलाके में गैस सिलेंडरों की अवैध जमाखोरी और रिफिलिंग का काम चल रहा है. इसके बाद टीम ने संगम विहार के एल ब्लॉक स्थित तीन अलग-अलग गोदामों पर एक साथ छापेमारी की. छापेमारी के दौरान इंडेन (Indane) के कुल 183 सिलेंडर बरामद किए गए, जिनमें 154 भरे हुए और 29 खाली सिलेंडर शामिल हैं. इसके अलावा मौके से इलेक्ट्रॉनिक कांटा, लोहे के पाइप और अन्य उपकरण भी जब्त किए गए. जिनका इस्तेमाल गैस निकालने और भरने में किया जा रहा था.

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रणहौला में 459 सिलेंडर जब्त
HUNDREDS OF CYLINDERS SEIZED

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