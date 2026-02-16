हिमांशु भाऊ गैंग पर क्राइम ब्रांच का बड़ा प्रहार, मुठभेड़ के बाद पांच आरोपी गिरफ्तार, हथियार सप्लाई नेटवर्क भी ध्वस्त
पुलिस ने जिन बदमाशों को दबोचा, वो सभी पहले से किसी ना किसी अपराध का हिस्सा बताए जा रहे हैं. आगे की जांच जारी है.
नई दिल्ली: संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच (डब्ल्यूआर-1) ने हिमांशु उर्फ भाऊ गैंग से जुड़े दो कुख्यात बदमाशों को मुठभेड़ के बाद दबोच लिया.
इसके बाद जांच में अवैध हथियार सप्लाई नेटवर्क का खुलासा करते हुए कुल पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. आरोपियों के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास और रंगदारी जैसे संगीन अपराधों में शामिल रहे हैं.
डीसीपी हर्ष इंदौरा के अनुसार 22/23 जनवरी की दरमियानी रात गुप्त सूचना पर पुलिस टीम ने यूईआर-2 फ्लाईओवर के नीचे हिरनकुंडना से ढिचाऊं कलां रोड पर सफेद हुंडई आई-20 कार को घेर लिया.
दो पिस्टल और 18 जिंदा कारतूस बरामद
कार में सवार विक्की उर्फ मोगली (37) और चंदर भान (39) ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. विक्की ने दो गोलियां चलाईं, जिनमें से एक एचसी संदीप की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी. आत्मरक्षा में पुलिस ने नियंत्रित जवाबी कार्रवाई की, जिसमें विक्की के पैर में गोली लगी और दोनों को काबू कर लिया गया. मौके से दो पिस्टल और 18 जिंदा कारतूस बरामद हुए.
आरोपियों के प्रोफाइल
1. विक्की उर्फ मोगली, निवासी बहादुरगढ़, हरियाणा, आठवीं फेल. 2012 से आपराधिक गतिविधियों में सक्रियय. हत्या, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट समेत कई मामलों में वांछित. उस पर 5 हजार रुपये का इनाम घोषित था.
2. चंदर भान, निवासी रोहिणी, दिल्ली, छठी तक पढ़ा, पेशे से ड्राइवर. गैंग के साथ सक्रिय भूमिका में
3. यामीन खान (60), निवासी अलीगढ़ (यूपी), पूर्व में किराना व कपड़े की दुकान चलाता था. विक्की को पिस्टल और कारतूस सप्लाई करने का आरोप.
4. सतीश कुमार उर्फ डल्लू (35), निवासी गौतमबुद्ध नगर (यूपी), 12वीं पास. पूर्व में हत्या के मामले में गिरफ्तार. हथियार सप्लाई में शामिल
5. ईश्वर सिंह उर्फ सोनू (45), निवासी खेड़ा कलां, दिल्ली, रियल एस्टेट कारोबारी, अवैध पिस्टल और कारतूस खरीदने का आरोप.
आरोपियों से पूछताछ के बाद गैंग में शामिल तीन और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. जांच के दौरान कुल पांच पिस्टल, 28 जिंदा कारतूस और दो कारें जब्त की गई हैं. पुलिस के मुताबिक इस कार्रवाई से दिल्ली-हरियाणा में सक्रिय गैंग की आपराधिक गतिविधियों पर बड़ा प्रहार हुआ है. मामले में आगे की जांच जारी है.
