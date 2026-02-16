ETV Bharat / state

हिमांशु भाऊ गैंग पर क्राइम ब्रांच का बड़ा प्रहार, मुठभेड़ के बाद पांच आरोपी गिरफ्तार, हथियार सप्लाई नेटवर्क भी ध्वस्त

हिमांशु भाऊ गैंग पर क्राइम ब्रांच का बड़ा प्रहार ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच (डब्ल्यूआर-1) ने हिमांशु उर्फ भाऊ गैंग से जुड़े दो कुख्यात बदमाशों को मुठभेड़ के बाद दबोच लिया.

इसके बाद जांच में अवैध हथियार सप्लाई नेटवर्क का खुलासा करते हुए कुल पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. आरोपियों के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास और रंगदारी जैसे संगीन अपराधों में शामिल रहे हैं.

डीसीपी हर्ष इंदौरा के अनुसार 22/23 जनवरी की दरमियानी रात गुप्त सूचना पर पुलिस टीम ने यूईआर-2 फ्लाईओवर के नीचे हिरनकुंडना से ढिचाऊं कलां रोड पर सफेद हुंडई आई-20 कार को घेर लिया.

दो पिस्टल और 18 जिंदा कारतूस बरामद

कार में सवार विक्की उर्फ मोगली (37) और चंदर भान (39) ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. विक्की ने दो गोलियां चलाईं, जिनमें से एक एचसी संदीप की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी. आत्मरक्षा में पुलिस ने नियंत्रित जवाबी कार्रवाई की, जिसमें विक्की के पैर में गोली लगी और दोनों को काबू कर लिया गया. मौके से दो पिस्टल और 18 जिंदा कारतूस बरामद हुए.

आरोपियों के प्रोफाइल

1. विक्की उर्फ मोगली, निवासी बहादुरगढ़, हरियाणा, आठवीं फेल. 2012 से आपराधिक गतिविधियों में सक्रियय. हत्या, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट समेत कई मामलों में वांछित. उस पर 5 हजार रुपये का इनाम घोषित था.