अलीगढ़ में क्राइम ब्रांच में तैनात निरीक्षक निलंबित; रिश्वत लेने का आरोप, SSP ने की बड़ी कार्रवाई
क्षेत्राधिकारी सरवन सिंह ने पुष्टि की है कि सिविल लाइन थाने में संबंधित निरीक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 2, 2026 at 2:33 PM IST
अलीगढ़ : जिले में भ्रष्टाचार के एक गंभीर मामले में क्राइम ब्रांच में तैनात एक निरीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. रिश्वत लेने के आरोप में निरीक्षक के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्जकर विभागीय जांच भी शुरू कराई गई है.
इस मामले में क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन सरवन सिंह ने पुष्टि की है कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर सिविल लाइन थाने में संबंधित निरीक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्जकर लिया गया है और आगे की जांच जारी है.
एसएसपी नीरज जादौन ने बताया कि ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. पुलिसकर्मी जनहित में ईमानदारी से कार्य करें. उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता, लापरवाही या अवैध गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
इगलास क्षेत्र के एक कॉलोनी निवासी रामकुमार का आरोप है कि उनके भाई के साथ 14 मार्च 2025 को हुई मारपीट थी. इस मामले की अपराध शाखा में तैनात एक निरीक्षक द्वारा विवेचना की जा रही थी. पीड़ित का आरोप है कि विवेचना के नाम पर उन्हें बार-बार गुमराह किया गया.
उनका आरोप है कि विवेचना के नाम पर उनसे रुपये लिए गए. इसके अलावा 5 हजार रुपये एक मिठाई की दुकान पर लिए गए. पीड़ित का आरोप है कि हाल ही में 40 हजार रुपये की और मांग की जा रही थी. उनका आरोप है कि इसके अलावा कई बार होटल में खाना और मिठाई मंगवाने के लिए भी दबाव बनाया गया.
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