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अलीगढ़ में क्राइम ब्रांच में तैनात निरीक्षक निलंबित; रिश्वत लेने का आरोप, SSP ने की बड़ी कार्रवाई

अलीगढ़ : जिले में भ्रष्टाचार के एक गंभीर मामले में क्राइम ब्रांच में तैनात एक निरीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. रिश्वत लेने के आरोप में निरीक्षक के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्जकर विभागीय जांच भी शुरू कराई गई है.

इस मामले में क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन सरवन सिंह ने पुष्टि की है कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर सिविल लाइन थाने में संबंधित निरीक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्जकर लिया गया है और आगे की जांच जारी है.