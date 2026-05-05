दिल्ली: लग्जरी होटल में फर्जी ब्रांडेड सेल का भंडाफोड़, ऐसे फंसाते थे ग्राहक
राजधानी में ब्रांडेड कपड़ों के नाम पर चल रहे बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए क्राइम ब्रांच ने एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है.
Published : May 5, 2026 at 2:47 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने वसंत कुंज के एक फाइव स्टार होटल में नकली ब्रांडेड सामान के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया. यहां आयोजित तथाकथित डिस्काउंट सेल के नाम पर ग्राहकों को असली ब्रांड के नाम पर नकली सामान बेचा जा रहा था. इस गिरोह से भारी मात्रा में फर्जी कपड़े, एक्सेसरीज, घड़ियां और 2.87 लाख नकद बरामद किए गए. पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
गिरफ्तार आरोपी 51 वर्षीय इकबाल नूंह, हरियाणा का रहने वाला है. पूछताछ में उसने बताया कि इस पूरे नेटवर्क का संचालन एक मास्टरमाइंड करता था, जो अलग-अलग शहरों में इसी तरह के आयोजन कर बड़े पैमाने पर नकली सामान खपाता था. गिरफ्तार आरोपी होटल में स्टॉल संचालन, ग्राहकों से लेन-देन और स्टाफ मैनेजमेंट संभाल रहा था और उसे बिक्री का हिस्सा मिलता था. आरोपी ने बताया कि इस रैकेट का मास्टरमाइंड फारुख अहमद है. वह अलग-अलग शहरों में इस तरह की फर्जी सेल आयोजित कर नकली सामान सप्लाई करता था. पुलिस के अनुसार, इस गिरोह का नेटवर्क काफी बड़ा है और यह संगठित तरीके से काम करता था. मामले में संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है. यह कार्रवाई ब्रांड प्रोटेक्टर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की शिकायत पर की गई.
भरोसा बढ़ाने के लिए देते थे बिल बुक
जांच में सामने आया कि आरोपी बड़े होटलों और कन्वेंशन सेंटर में अस्थायी एग्जीबिशन लगाते थे. वहां माहौल पूरी तरह असली ब्रांडेड सेल जैसा बनाया जाता था. ग्राहकों को नामी कंपनियों के कपड़े भारी छूट के साथ दिखाए जाते थे. इससे उन्हें लगता था कि वे महंगे ब्रांड सस्ते में खरीद रहे हैं. विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए आरोपी बाकायदा बिल बुक, स्वाइप मशीन और यूपीआई क्यूआर कोड का इस्तेमाल करते थे. कई बार ग्राहकों को 'एक्सपोर्ट सरप्लस' या 'फर्स्ट कॉपी' बताकर भ्रमित किया जाता था. भारी छूट और सीमित समय का दबाव बनाकर तुरंत खरीदारी के लिए उकसाया जाता था.
क्राइम ब्रांच के डीसीपी पंकज कुमार ने बताया कि यह गिरोह उपभोक्ताओं के भरोसे का फायदा उठाकर उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचा रहा था. उन्होंने लोगों से अपील की है कि ऐसे डिस्काउंट सेल या एग्जीबिशन में खरीदारी करते समय सतर्क रहें और केवल अधिकृत विक्रेताओं से ही ब्रांडेड सामान खरीदें.
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