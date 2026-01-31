दिल्ली क्राइम ब्रांच का बड़ा एक्शन, अंतर्राज्यीय ड्रग्स रैकेट के तीन सदस्य गिरफ्तार, 31 किलो अल्प्राजोलम भी जब्त
दिल्ली क्राइम ब्रांच ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर अवैध अंतर्राज्यीय ड्रग्स नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है.
Published : January 31, 2026 at 9:51 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की ईआर-II टीम ने एक बड़े अंतर्राज्यीय साइकोट्रॉपिक ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 31 किलो अल्प्राजोलम टैबलेट बरामद की है. इस कार्रवाई में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. बरामद अल्प्राजोलम की मात्रा वाणिज्यिक श्रेणी में आती है, जिसकी अनुमानित संख्या करीब तीन लाख टैबलेट बताई जा रही है.
इस कार्रवाई से अवैध दवा निर्माण और आपूर्ति से जुड़े संगठित नेटवर्क का खुलासा हुआ है.
दिल्ली के नंद नगरी बस डिपो के पास हुई गिरफ्तारी
क्राइम ब्रांच के अनुसार खुफिया जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की गई. ईआर-II टीम ने निगरानी के दौरान नंद नगरी बस डिपो के पास एक कार से दो आरोपियों को पकड़ा, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में अल्प्राजोलम टैबलेट बरामद हुई.
तीन आरोपी हुए गिरफ्तार
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शमीम और राजीव शर्मा के रूप में हुई. जांच में सामने आया कि जिस वाहन में दोनों आरोपी सवार थे, वह मोहित गुप्ता के नाम पर पंजीकृत है. इसके बाद तीसरे आरोपी मोहित गुप्ता को भी गिरफ्तार कर लिया गया.
छानबीन के दौरान पुलिस ने न केवल अल्प्राजोलम टैबलेट बल्कि दवा की अवैध पैकिंग और निर्माण से जुड़ा सामान भी जब्त किया. इसमें अल्प्राजोलम छपी एल्यूमिनियम फॉइल, टैबलेट फिक्स करने वाली पीवीसी शीट, बैच नंबर और एक्सपायरी डेट अंकित करने वाले रबर स्टांप शामिल हैं.
पुलिस के अनुसार यह बरामदगी बड़े पैमाने पर चल रहे अवैध फार्मास्यूटिकल्स ऑपरेशन की ओर इशारा करती है.
डीसीपी क्राइम ब्रांच विक्रम सिंह ने बताया कि पूछताछ में खुलासा हुआ है कि हिमाचल प्रदेश के परवाणू इलाके में अल्प्राजोलम की अवैध फैक्ट्री चलाई जा रही थी. वहां तैयार की गई टैबलेट उत्तर प्रदेश और एनसीआर में सप्लाई की जाती थीं.आरोपी मोहित गुप्ता अपनी मेडिकल फर्म के जरिए इन दवाओं को स्थानीय फार्मेसियों तक पहुंचाता था.
क्राइम ब्रांच ने इस मामले में एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस का कहना है कि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है. आगे की जांच जारी है.
