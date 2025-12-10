ETV Bharat / state

पैरोल पर बाहर आया 76 वर्षीय दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, जानें क्या है पूरा मामला

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने दुष्कर्म के मामले में 76 वर्षीय कैदी को गिरफ्तार कर लिया है. मयूर विहार थाने में दर्ज मामले में आरोपी को उम्र कैद की सजा मिली हुई है. दरअसल, 76 वर्षीय वाहिद खान सितंबर 2021 से पैरोल पर बाहर आने के बाद फरार हो गया था. डीसीपी पंकज कुमार ने बताया कि

वाहिद खान ने 2015 में अपनी बेटी की दोस्त, नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया था.

इसके बाद मयूर विहार थाने में POCSO एक्ट के तहत दर्ज मामले में अदालत ने 2018 में उसे उम्रकैद की सजा दी थी. इसके बाद एक सितंबर, 2021 को वाहिद खान को दो हफ्ते की पैरोल मिली थी, लेकिन उसने वापस आकर सरेंडर नहीं किया और फरार हो गया. इसके बाद से वह पुलिस से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा था.

डीसीपी ने बताया कि क्राइम ब्रांच NR-II की टीम ने तकनीकी निगरानी और गुप्त स्रोतों से उसका पीछा किया. 9 दिसंबर को हेड कॉन्स्टेबल नितिन कुमार को इनपुट मिला. इसके बाद इंस्पेक्टर संदीप स्वामी के नेतृत्व में SI सुखविंदर सिंह, SI अनिल सरोहा, SI परदीप सिंह, SI रवि राणा समेत 11 सदस्यीय दबिश टीम ने छापा मारा. एसीपी गिरीश कौशिक के सुपरविजन में आरोपी पकड़ा गया. पूछताछ में उसने जुर्म कबूल किया. अब वह मंडोली जेल में बंद है.