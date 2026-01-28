ETV Bharat / state

शास्त्री पार्क मर्डर केस: क्राइम ब्रांच ने मुठभेड़ के बाद दो बदमाशों को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली: उत्तर–पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में 24 जनवरी को हुए सनसनीखेज मर्डर केस में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई कर दो आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है, जबकि एक जुवेनाइल को अप्रीहेंड किया गया है.

जॉइंट सीपी (क्राइम ब्रांच) सुरेंद्र कुमार ने बताया कि ये कार्रवाई डीसीपी संजीव यादव के नेतृत्व में गठित टीम ने की है. बीती 24 जनवरी को शास्त्री पार्क क्षेत्र में समीर उर्फ खम्मू पहलवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में थाना शास्त्री पार्क में केस दर्ज किया गया था. सुरेंद्र कुमार ने बताया कि क्राइम ब्रांच को आरोपियों के बारे में इनपुट मिलने के बाद रोहिणी इलाके में ट्रैप लगाया गया. इसी दौरान एक चोरी की सफेद स्कूटी पर सवार तीन युवक आते दिखाई दिए. पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया लेकिन आरोप है कि युवकों ने बिना किसी उकसावे के पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी.

आरोपियों से हथियार बरामद

जवाबी कार्रवाई में हुई संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद दो आरोपियों रहमान निवासी सीलमपुर और आदिल निवासी शास्त्री पार्क को काबू कर लिया गया. दोनों को हल्की चोटें आई हैं. उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है. दोनों आरोपियों के पास से मौके से चार सेमी–ऑटोमेटिक हथियार, 11 जिंदा कारतूस, छह खोखे व चोरी हुई स्कूटी बरामद की गई है. तीसरा आरोपी जुवेनाइल है, जिसकी प्रक्रिया किशोर न्याय कानून के तहत की जा रही है.