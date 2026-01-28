ETV Bharat / state

शास्त्री पार्क मर्डर केस: क्राइम ब्रांच ने मुठभेड़ के बाद दो बदमाशों को किया गिरफ्तार

शुरुआती जांच में सामने आया था कि वारदात आपसी रंजिश का नतीजा हो सकती है, जो पिछले तीन–चार महीनों से चल रही थी.

शास्त्री पार्क मर्डर केस
शास्त्री पार्क मर्डर केस (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 28, 2026 at 6:32 PM IST

|

Updated : January 28, 2026 at 6:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: उत्तर–पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में 24 जनवरी को हुए सनसनीखेज मर्डर केस में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई कर दो आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है, जबकि एक जुवेनाइल को अप्रीहेंड किया गया है.

जॉइंट सीपी (क्राइम ब्रांच) सुरेंद्र कुमार ने बताया कि ये कार्रवाई डीसीपी संजीव यादव के नेतृत्व में गठित टीम ने की है. बीती 24 जनवरी को शास्त्री पार्क क्षेत्र में समीर उर्फ खम्मू पहलवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में थाना शास्त्री पार्क में केस दर्ज किया गया था. सुरेंद्र कुमार ने बताया कि क्राइम ब्रांच को आरोपियों के बारे में इनपुट मिलने के बाद रोहिणी इलाके में ट्रैप लगाया गया. इसी दौरान एक चोरी की सफेद स्कूटी पर सवार तीन युवक आते दिखाई दिए. पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया लेकिन आरोप है कि युवकों ने बिना किसी उकसावे के पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी.

आरोपियों से हथियार बरामद

जवाबी कार्रवाई में हुई संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद दो आरोपियों रहमान निवासी सीलमपुर और आदिल निवासी शास्त्री पार्क को काबू कर लिया गया. दोनों को हल्की चोटें आई हैं. उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है. दोनों आरोपियों के पास से मौके से चार सेमी–ऑटोमेटिक हथियार, 11 जिंदा कारतूस, छह खोखे व चोरी हुई स्कूटी बरामद की गई है. तीसरा आरोपी जुवेनाइल है, जिसकी प्रक्रिया किशोर न्याय कानून के तहत की जा रही है.

सुरेंद्र कुमार के अनुसार प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी कथित तौर पर वसीम हसमत नामक गैंगस्टर से जुड़े फील्ड ऑपरेटर्स रहे हैं. हालांकि अधिकारियों ने साफ किया कि गैंगवार के एंगल की अभी पुष्टि नहीं की जा सकती. संयुक्त पूछताछ के बाद ही तस्वीर स्पष्ट होगी. सोशल मीडिया पर पहले से प्रसारित एक वीडियो की भी जांच की जा रही है.

जॉइंट सीपी सुरेंद्र कुमार ने कहा कि दिल्ली पुलिस ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करती रही है. जरूरत पड़ने पर मकोका जैसी धाराएं भी लगाई जाती हैं. फिलहाल आरोपियों से विस्तृत पूछताछ जारी है. मामले की गहराई से जांच की जा रही है.

ये भी पढ़ें- दिल्ली: रोहिणी सेक्टर 28 में वांटेड अपराधियों का एनकाउंटर, सनसनीखेज मर्डर केस में थे शामिल

ये भी पढ़ें- गणतंत्र दिवस से पहले बड़ी साजिश नाकाम, हिमांशु भाऊ गैंग के दो शूटर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार

Last Updated : January 28, 2026 at 6:40 PM IST

TAGGED:

CRIME BRANCH ARRESTED ACCUSED
CRIME BRANCH DELHI
SHASTRI PARK MURDER CASE
ENCOUNTER IN DELHI
CRIME BRANCH DELHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.