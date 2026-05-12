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छत्तीसगढ़ में महिलाओं के खिलाफ अपराध, एनसीआरबी की रिपोर्ट में हुआ ये खुलासा

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराधों (आईपीसी+एसएलएल) में साल 2024 के आंकड़ों के अनुसार, भारत में सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए, जिनकी संख्या 66,398 रही, इसके बाद महाराष्ट्र में 47,954 और राजस्थान में 36,563 मामले दर्ज किए गए.

रायपुर : राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी) ने साल 2024 की रिपोर्ट 6 मई को जारी की. इस रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में साल 2024 में महिला अपराधों से जुड़े 8,601 मामले दर्ज किए गए. रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के साथ हुए कुल अपराधों में 5.29% की कमी आई है.

साल 2022 से साल 2024 के बीच छत्तीसगढ़ में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में उतार-चढ़ाव देखा गया है. साल 2022 में प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ 8,693 मामले दर्ज हुए, जो 2023 में घटकर 8,035 रह गए और फिर 2024 में बढ़कर 8,601 हो गए.

2024 की अनुमानित महिला जनसंख्या 152.7 लाख के आधार पर, राज्य में अपराध दर 56.3% है, जबकि अभियोग दाखिल करने की दर 71.3% है. 2023 से 2024 के बीच: मामलों में 7.04% की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई (8,035 से बढ़कर 8,601 मामले हो गए).

2022 से 2024 के बीच: मामलों में 1.06% की मामूली कमी आई (8,693 से घटकर 8,601 मामले हो गए).

छत्तीसगढ़ में 2024 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों का पुलिस द्वारा निपटारा

पिछले वर्ष से लंबित जांच के मामले 1993 वर्ष के दौरान दर्ज किए गए मामले 8601 जांच के लिए पुनः खोले गए मामले 0 जांच न किए गए मामले 0 अन्य राज्य या एजेंसी को स्थानांतरित किए गए मामले 1 जांच के दौरान सरकार द्वारा वापस लिए गए मामले 0 असंज्ञेय प्रथम दृष्ट्या मामले के रूप में समाप्त हुए मामले 3 अंतिम रिपोर्ट झूठी होने के कारण समाप्त हुए मामले 2225 तथ्य या कानून की गलती या दीवानी विवाद के कारण समाप्त हुए मामले 46 सत्य लेकिन अपर्याप्त साक्ष्य या अज्ञात या कोई सुराग न मिलने के कारण समाप्त हुए मामले 202 जांच के दौरान समाप्त हुए मामले 87 पिछले वर्ष के मामलों में से आरोप पत्र दाखिल किए गए मामले 699 वर्ष के दौरान आरोप पत्र दाखिल किए गए मामले 5663 जांच के चरण में ही रद्द किए गए मामले 1 जांच के चरण में ही स्थगित किए गए मामले 5

साल 2024 में, छत्तीसगढ़ की कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित कुल 10,594 मामलों का निपटारा किया, जिनमें पिछले वर्ष के 1,993 लंबित मामले और 8,601 नए दर्ज मामले शामिल हैं. पुलिस ने जांच में उच्च स्तर की सक्रियता प्रदर्शित करते हुए 6,362 मामलों में आरोपपत्र दाखिल किए (जिनमें पिछले वर्ष के 699 और चालू वर्ष के 5,663 मामले शामिल हैं), जबकि 2,225 मामले "अंतिम रिपोर्ट झूठी" घोषित किए गए और 202 मामले सही पाए गए. लेकिन उनमें पर्याप्त सबूतों का अभाव था, वहीं बहुत कम मामलों को स्थानांतरित, रद्द या स्थगित किया गया. वर्ष के अंत तक, राज्य ने न्यायिक प्रक्रिया पर केंद्रित दृष्टिकोण बनाए रखते हुए, "जांच न किए जाने" वाले मामलों की एक भी घटना को सफलतापूर्वक टाल दिया.

भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध

साल 2024 में देशभर में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 4,41,534 मामले दर्ज किए गए, जो 2023 (4,48,211 मामले) की तुलना में 1.5% कम रहे. आईपीसी और बीएनएस के तहत महिलाओं के खिलाफ अपराध के अधिकांश मामले 'पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता' (1,20,227 मामले, 27.2%) और 'महिलाओं का अपहरण' (67,829 मामले, 15.4%) के अंतर्गत दर्ज किए गए, इसके बाद 'यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पीओसीएसओ)' (67,809 मामले, 15.4%) और 'महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उन पर हमला' (48,303 मामले, 10.9%) के मामले दर्ज किए गए. प्रति लाख महिला जनसंख्या पर दर्ज अपराध दर 2024 में 64.6 थी, जबकि 2023 में यह 66.2 थी.

SOURCE- NCRB Report 2024