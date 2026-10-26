यूपी की इस यूनिवर्सिटी से निकलेंगे क्रिकेटर, बीसीसीआई के एक्सपर्ट्स देंगे ट्रेनिंग
कानपुर से संवाददाता समीर दीक्षित की खास रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 2:55 PM IST
कानपुर: छत्रपति शाहू जी महाराज विवि में पढ़ने वाले लाखों छात्रों और देशभर के युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आई है. विवि कैंपस में BCCI स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनकर तैयार हो गया है. वहीं, अब पहली बार विवि में क्रिकेट एकेडमी का संचालन शुरू होगा. इसके लिए विवि को BCCI से पत्र मिल गया है. अब आने वाले कुछ दिनों में ही विवि के अंदर बीसीसीआई से प्रशिक्षण प्राप्त कोच एकेडमी का संचालन शुरू कर देंगे. जिसमें विवि के छात्रों और देशभर के युवाओं को क्रिकेट की बारीकियां सीखने का मौका मिलेगा.
वहीं, सूबे में छत्रपति शाहू जी महाराज विवि पहला ऐसा राज्य विवि होगा, जहां से अब छात्र न केवल चिकित्सा प्रबंधन समेत अन्य क्षेत्रों में डिग्रियां हासिल कर सकेंगे. बल्कि क्रिकेटर बनकर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपना हुनर दिखाएंगे.
बहुत कम शुल्क में दिया जाएगा प्रशिक्षण: विवि के कुलपति प्रो. विनय पाठक ने कहा कि बहुत कम शुल्क में छात्रों को क्रिकेट से संबंधित बेहतर सुविधाएं मुहैया कराएंगे. यहां पर इंटरनेशनल मानकों वाला स्टेडियम बनकर तैयार है. स्टेडियम में हम जहां रणजी स्तर के मैच कराएंगे, वहीं जब मैच नहीं होंगे तो स्टेडियम में
कुलपति ने कहा कि पूरे देश में इस समय क्रिकेट की लोकप्रियता अधिक है. ऐसे युवा जो क्रिकेटर बनने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए विवि अब एक बेहतर प्लेटफॉर्म होगा. उन्होंने ये भी कहा कि विवि में क्रिकेट के बाद अब जल्द ही हॉकी, फुटबाल की एकेडमी का भी संचानल शुरू कराएंगे.
BCCI लेगा जिम्मेदारी: विवि में खेल प्रभारी, क्रिकेट एकेडमी का संचालन देखने वाले डा. आशीष कटियार ने कहा, विवि में जो क्रिकेट की एकेडमी संचालित होगी, उसकी पूरी जिम्मेदारी बीसीसीआई की होगी. BCCI के एक्सपर्ट्स छात्रों को पूरी जानकारी देंगे. साथ ही वो युवा, जो एकेडमी का हिस्सा बनना चाहते हैं उनके लिए रियायती दरों पर एकेडमी में प्रवेश दिया जाएगा. एकेडमी में देशभर से युवा आकर क्रिकेट का प्रशिक्षण ले सकते हैं.
7 अलग-अलग प्रकार की मिट्टी से तैयार टर्फ विकेट: विश्वविद्यालय के क्रिकेट स्टेडियम में विभिन्न क्षेत्रों की मिट्टी के अनुरूप तैयार किए गए कुल 7 टर्फ विकेट उपलब्ध हैं. इनमें महाराष्ट्र की लाल मिट्टी से निर्मित एक विकेट, ओडिशा के कालाहांडी क्षेत्र की काली मिट्टी से तैयार दो विकेट, लाल और काली मिट्टी के मिश्रण से बने दो विकेट और उत्तर प्रदेश के उन्नाव की काली मिट्टी से तैयार दो विकेट शामिल हैं. अलग-अलग प्रकार की मिट्टी से बने इन विकेटों के माध्यम से खिलाड़ियों को विभिन्न परिस्थितियों में अभ्यास करने का अवसर मिलता है.
लगभग 85 मीटर×75 मीटर क्षेत्रफल वाले मैदान का निर्माण सैंड-प्रोफाइल तकनीक और टिफवे बरमूडा घास के साथ किया गया है. बारिश के पानी की जल्द निकासी के लिए आधुनिक ड्रेनेज नेटवर्क और स्वचालित स्प्रिंकलर प्रणाली से युक्त भूमिगत सिंचाई व्यवस्था भी है. इससे मैदान के रखरखाव और खेल गतिविधियों के संचालन में सहायता मिलती है.
3 हजार दर्शकों के बैठने की क्षमता: स्टेडियम में लगभग 3000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है. इसमें तीन दर्शक दीर्घाएं (spectator galleries) हैं, जिनमें दो खुली और एक कवर्ड दीर्घा शामिल हैं. इसके अतिरिक्त Open seating area भी उपलब्ध है. खिलाड़ियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पवेलियन में सॉना, जकूजी, स्टीम बाथ और हाइड्रोथेरेपी जैसी रिकवरी और पुनर्वास सुविधाएं भी विकसित की गई हैं.
इनको मिलेगी सर्वोच्च प्राथमिकता: विवि के कुलपति ने बताया कि विवि और यूपीसीए में सटेडियम को लेकर एक करार किया गया है. इस करार के तहत हम छात्रों के खेल अधिकारों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रख रहे हैं. इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं, विश्वविद्यालय क्रिकेट टीम और प्रस्तावित CSJMU क्रिकेट अकादमी के खिलाड़ियों को नियमित अभ्यास, प्रशिक्षण और ट्रायल के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता मिलेगी.
यूपीसीए की गतिविधियों के कारण छात्र-छात्राओं के दैनिक अभ्यास को बाधित नहीं किया जाएगा. नेशनल और इंटरनेशनल मैचों के अचानक होने की स्थिति में भी छात्र-छात्राओं का अभ्यास एक साल में अधिकतम 100 दिनों से अधिक बाधित नहीं किया जा सकेगा.
स्टेडियम के लिए UPCA प्रतिमाह देगा 75 हजार रुपये: विवि के कुलपति प्रो. विनय पाठक ने बताया कि स्टेडियम के उपयोग के लिए यूपीसीए विश्वविद्यालय को हर माह 75 हजार रुपये और लागू GST के अनुसार लाइसेंस शुल्क देगा. विश्वविद्यालय के 50-बेड वाले स्पोर्ट्स हॉल की मरम्मत और रंगाई-पुताई के बाद यूपीसीए प्रतिमाह 1.50 लाख रुपये शुल्क देगा. स्पोर्ट्स हॉल की आंतरिक फिनिशिंग का कार्य यूपीसीए की तरफ से किया जाएगा. भविष्य में प्रथम तल का निर्माण होने और इसकी क्षमता 100 बेड होने पर मासिक शुल्क बढ़कर 2.50 लाख रुपये हो जाएगा. प्रत्येक 5 साल की अवधि पूरी होने पर लाइसेंस शुल्क में 25 प्रतिशत वृद्धि का प्रावधान भी किया गया है.
स्टेडियम में मिलेंगी ये अन्य सुविधाएं: स्टेडियम में दोनों टीमों के लिए अलग-अलग चेंजिंग रूम, डाइनिंग एवं किचन, कॉन्फ्रेंस रूम, तकनीकी विश्लेषण के लिए कैमरा लाइन, स्कोरर रूम, कमेंट्री रूम, प्रेस रूम और निदेशक कक्ष जैसी सुविधाएं हैं. भविष्य में फ्लडलाइट स्थापित करने के लिए आवश्यक तकनीकी प्रावधान भी शामिल किए गए हैं.
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