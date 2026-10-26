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यूपी की इस यूनिवर्सिटी से निकलेंगे क्रिकेटर, बीसीसीआई के एक्सपर्ट्स देंगे ट्रेनिंग

छत्रपति शाहू जी महाराज विवि में BCCI लेवल का क्रिकेट स्टेडियम बनकर तैयार, अब क्रिकेट एकेडमी में प्रशिक्षित होंगे छात्र-युवा ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: छत्रपति शाहू जी महाराज विवि में पढ़ने वाले लाखों छात्रों और देशभर के युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आई है. विवि कैंपस में BCCI स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनकर तैयार हो गया है. वहीं, अब पहली बार विवि में क्रिकेट एकेडमी का संचालन शुरू होगा. इसके लिए विवि को BCCI से पत्र मिल गया है. अब आने वाले कुछ दिनों में ही विवि के अंदर बीसीसीआई से प्रशिक्षण प्राप्त कोच एकेडमी का संचालन शुरू कर देंगे. जिसमें विवि के छात्रों और देशभर के युवाओं को क्रिकेट की बारीकियां सीखने का मौका मिलेगा.

छत्रपति शाहू जी महाराज विवि का क्रिकेट स्टेडियम (Video Credit; ETV Bharat) वहीं, सूबे में छत्रपति शाहू जी महाराज विवि पहला ऐसा राज्य विवि होगा, जहां से अब छात्र न केवल चिकित्सा प्रबंधन समेत अन्य क्षेत्रों में डिग्रियां हासिल कर सकेंगे. बल्कि क्रिकेटर बनकर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपना हुनर दिखाएंगे.

बहुत कम शुल्क में दिया जाएगा प्रशिक्षण: विवि के कुलपति प्रो. विनय पाठक ने कहा कि बहुत कम शुल्क में छात्रों को क्रिकेट से संबंधित बेहतर सुविधाएं मुहैया कराएंगे. यहां पर इंटरनेशनल मानकों वाला स्टेडियम बनकर तैयार है. स्टेडियम में हम जहां रणजी स्तर के मैच कराएंगे, वहीं जब मैच नहीं होंगे तो स्टेडियम में स्टेडियम में ये सुविधाएं. (Photo Credit; ETV Bharat) BCCI स्तर के क्यूरेटर, कोच और अन्य विशेषज्ञ समय-समय पर विवि आएंगे और छात्रों और युवाओं को क्रिकेट सीखाएंगे. कुलपति ने कहा कि पूरे देश में इस समय क्रिकेट की लोकप्रियता अधिक है. ऐसे युवा जो क्रिकेटर बनने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए विवि अब एक बेहतर प्लेटफॉर्म होगा. उन्होंने ये भी कहा कि विवि में क्रिकेट के बाद अब जल्द ही हॉकी, फुटबाल की एकेडमी का भी संचानल शुरू कराएंगे. BCCI लेगा जिम्मेदारी: विवि में खेल प्रभारी, क्रिकेट एकेडमी का संचालन देखने वाले डा. आशीष कटियार ने कहा, विवि में जो क्रिकेट की एकेडमी संचालित होगी, उसकी पूरी जिम्मेदारी बीसीसीआई की होगी. BCCI के एक्सपर्ट्स छात्रों को पूरी जानकारी देंगे. साथ ही वो युवा, जो एकेडमी का हिस्सा बनना चाहते हैं उनके लिए रियायती दरों पर एकेडमी में प्रवेश दिया जाएगा. एकेडमी में देशभर से युवा आकर क्रिकेट का प्रशिक्षण ले सकते हैं. सूबे की इस यूनिवर्सिटी से निकलेंगे क्रिकेटर (Photo Credit; ETV Bharat) 7 अलग-अलग प्रकार की मिट्टी से तैयार टर्फ विकेट: विश्वविद्यालय के क्रिकेट स्टेडियम में विभिन्न क्षेत्रों की मिट्टी के अनुरूप तैयार किए गए कुल 7 टर्फ विकेट उपलब्ध हैं. इनमें महाराष्ट्र की लाल मिट्टी से निर्मित एक विकेट, ओडिशा के कालाहांडी क्षेत्र की काली मिट्टी से तैयार दो विकेट, लाल और काली मिट्टी के मिश्रण से बने दो विकेट और उत्तर प्रदेश के उन्नाव की काली मिट्टी से तैयार दो विकेट शामिल हैं. अलग-अलग प्रकार की मिट्टी से बने इन विकेटों के माध्यम से खिलाड़ियों को विभिन्न परिस्थितियों में अभ्यास करने का अवसर मिलता है. लगभग 85 मीटर×75 मीटर क्षेत्रफल वाले मैदान का निर्माण सैंड-प्रोफाइल तकनीक और टिफवे बरमूडा घास के साथ किया गया है. बारिश के पानी की जल्द निकासी के लिए आधुनिक ड्रेनेज नेटवर्क और स्वचालित स्प्रिंकलर प्रणाली से युक्त भूमिगत सिंचाई व्यवस्था भी है. इससे मैदान के रखरखाव और खेल गतिविधियों के संचालन में सहायता मिलती है. क्रिकेट स्टेडियम बनकर तैयार (Photo Credit; ETV Bharat)