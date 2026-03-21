क्रिकेट खिलाड़ी डिंपल, तनिका और रोशेल को मिलेगा राजस्थान का प्रतिष्ठित सुंदर कांति जोशी अवॉर्ड
पुरस्कार में सीनियर वर्ग की विजेता को 21 हजार रुपए, जूनियर को 15 हजार और सब-जूनियर को 11 हजार रुपए की नकद राशि दी जाएगी.
Published : March 21, 2026 at 4:22 PM IST
जयपुर: राजस्थान की महिला क्रिकेट में प्रतिष्ठित सुंदर कांति जोशी (एसकेजे) अवॉर्ड के लिए इस वर्ष सीनियर वर्ग में ऑलराउंडर डिंपल कंवर का चयन किया गया है. जूनियर वर्ग में तनिका शर्मा और सब-जूनियर वर्ग में रोशेल यादव को इस सम्मान से नवाजा जाएगा. सत्तर के दशक में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर चुकी पूर्व क्रिकेटर आशा श्रीवास्तव को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड प्रदान किया जाएगा.
पूर्व रणजी क्रिकेटर योगेश माथुर की अध्यक्षता में चयन समिति ने शनिवार को पुरस्कारों की घोषणा की. समिति में भारती वर्मा, देवेंद्र पाल सिंह, गंगोत्री चौहान और पूनम यादव भी शामिल रहीं. कार्यक्रम के आयोजक शरद जोशी ने बताया कि पुरस्कार समारोह 3 अप्रैल को सुंदर कांति जोशी की जयंती पर आयोजित होगा. वहीं अवॉर्ड के अन्य आयोजक विपिन जोशी ने बताया कि इस वर्ष पुरस्कार राशि में भी बढ़ोतरी की गई है. सीनियर वर्ग की विजेता को 21 हजार रुपए, जूनियर को 15 हजार और सब-जूनियर को 11 हजार रुपए की नकद राशि दी जाएगी.
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कड़ा मुकाबला रहा: चयन समिति के अध्यक्ष योगेश माथुर ने बताया कि सीनियर वर्ग में कड़ा मुकाबला रहा, जिसमें सोनल कलाल, संगीता कुमावत, चंद्रज्योत्सना भाटी और सुमित्रा जाट जैसी खिलाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए डिंपल कंवर ने बाजी मारी. डिंपल ने बीसीसीआई की राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 430 रन बनाने के साथ 6 विकेट और 16 कैच लेकर शानदार प्रदर्शन किया. जूनियर वर्ग में तनिका शर्मा ने 235 रन और 9 विकेट लेकर चयनकर्ताओं को प्रभावित किया, जबकि सब-जूनियर वर्ग में रोशेल यादव ने 172 रन और 9 विकेट हासिल कर अपनी दावेदारी मजबूत की.
इन खिलाड़ियों को मिल चुका है सम्मान: एसकेजे अवॉर्ड की शुरुआत 2019-20 में हुई थी. सीनियर वर्ग में आयुषी गर्ग, प्रियंका शर्मा, सोनल कलाल, सुमन मीणा, ज्योति चौधरी और कौशल्या चौधरी को यह सम्मान मिल चुका है. जूनियर वर्ग में सिमरन चौधरी, अनाया गर्ग, सिद्धि शर्मा और मैना सियोल, जबकि सब-जूनियर वर्ग में पर्ल बानावत, वृंदा शर्मा और धृति माथुर को यह पुरस्कार दिया जा चुका है.