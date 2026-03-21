ETV Bharat / state

क्रिकेट खिलाड़ी डिंपल, तनिका और रोशेल को मिलेगा राजस्थान का प्रतिष्ठित सुंदर कांति जोशी अवॉर्ड

पुरस्कार के लिए च​यनित खिलाड़ी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान की महिला क्रिकेट में प्रतिष्ठित सुंदर कांति जोशी (एसकेजे) अवॉर्ड के लिए इस वर्ष सीनियर वर्ग में ऑलराउंडर डिंपल कंवर का चयन किया गया है. जूनियर वर्ग में तनिका शर्मा और सब-जूनियर वर्ग में रोशेल यादव को इस सम्मान से नवाजा जाएगा. सत्तर के दशक में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर चुकी पूर्व क्रिकेटर आशा श्रीवास्तव को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड प्रदान किया जाएगा. पूर्व रणजी क्रिकेटर योगेश माथुर की अध्यक्षता में चयन समिति ने शनिवार को पुरस्कारों की घोषणा की. समिति में भारती वर्मा, देवेंद्र पाल सिंह, गंगोत्री चौहान और पूनम यादव भी शामिल रहीं. कार्यक्रम के आयोजक शरद जोशी ने बताया कि पुरस्कार समारोह 3 अप्रैल को सुंदर कांति जोशी की जयंती पर आयोजित होगा. वहीं अवॉर्ड के अन्य आयोजक विपिन जोशी ने बताया कि इस वर्ष पुरस्कार राशि में भी बढ़ोतरी की गई है. सीनियर वर्ग की विजेता को 21 हजार रुपए, जूनियर को 15 हजार और सब-जूनियर को 11 हजार रुपए की नकद राशि दी जाएगी. सुंदर कांति जोशी अवॉर्ड की घोषणा करते चयन समिति के सदस्य (ETV Bharat Jaipur)