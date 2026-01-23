दुष्कर्म प्रकरण में क्रिकेटर यश दयाल को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने के आदेश, गिरफ्तारी पर रोक
राजस्थान हाईकोर्ट ने क्रिकेटर यश दयाल को राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.
January 23, 2026
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने से जुड़े मामले में आरोपी क्रिकेटर यश दयाल को 30 जनवरी तक जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अनुसंधान में शामिल होने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही अदालत ने यश दयाल को अंतरिम राहत देते हुए उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश यश दयाल की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
अग्रिम जमानत याचिका में कहा गया कि पीड़िता घटना साल 2023 में कानपुर में होना बता रही है, जबकि मामला दो साल बाद जयपुर के सांगानेर थाने में दर्ज कराया है. इसके अलावा पीड़िता ने अपने बयान में कहा है कि घटना के समय वह नाबालिग थी और उसने अपने रिश्तेदार की आईडी से होटल में कमरा बुक कराया था. इसके बावजूद पुलिस ने उस रिश्तेदार से कोई पूछताछ नहीं है. याचिकाकर्ता पीड़िता से हमेशा सार्वजनिक जगह पर टीम के अन्य सदस्यों की मौजूदगी में मिला था. वहीं यदि पीड़िता के साथ कानपुर में दुष्कर्म हुआ, तो उसके बाद वह याचिकाकर्ता के साथ अलग-अलग शहरों में क्यों गई?
इसका विरोध करते हुए पीड़िता के वकील दिवेश शर्मा ने कहा कि पुलिस जांच में साबित है कि दोनों के बीच मोबाइल पर बातचीत होती थी. इसके अलावा पीड़िता की ओर से बताए होटलों में दोनों के ठहरने का रिकॉर्ड भी मिला है. आरोपी ने मई माह में आईपीएल मैच के दौरान पीड़िता को होटल में मिलने बुलाया था और उसके साथ संबंध बनाए थे. इस दौरान पीड़िता के मना करने पर उसने उसे क्रिकेट में करियर बनाने में सहायता करने और पिता के केस में आर्थिक मदद का झांसा दिया था. इसके अलावा घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी, तो उसकी सहमति भी कोई मायने नहीं रखती है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने के आदेश देते हुए उसकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है.