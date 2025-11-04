ETV Bharat / state

हरियाणा राज्य महिला आयोग की ब्रांड एंबेसडर होंगी क्रिकेटर शेफाली वर्मा, अध्यक्ष रेणु भाटिया ने की घोषणा

पंचकूला: महिला विश्व कप 2025 के फाइनल मैच में साउथ अफ्रीका टीम को 52 रन से करारी शिकस्त देकर पहली बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने नाम करने वाली भारतीय महिला टीम की सदस्य शेफाली वर्मा को लेकर हरियाणा राज्य महिला आयोग ने बड़ी घोषणा की है. आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने साल 2026 के लिए हरियाणा की बेटी शेफाली वर्मा को ब्रांड एंबेसडर बनाने की घोषणा की है.

फाइनल मैच में निर्णायक भूमिका: आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने कहा कि "हरियाणा की बेटी शेफाली वर्मा ने महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप को भारत की झोली में डालने में निर्णायक भूमिका निभाई." उन्होंने शेफाली को आयोग की ब्रांड एंबेसडर बनाने की जानकारी पंचकूला स्थित अपने कार्यालय में दी. साथ ही कहा कि "वह शेफाली और उनके परिवार से इस संबंध में बात करने के लिए उनके घर भी जाएंगी."

हरियाणा राज्य महिला आयोग की ब्रांड एंबेसडर होंगी क्रिकेटर शेफाली वर्मा (Etv Bharat)

शेफाली के पिता से फोन पर बात की: रेनू भाटिया ने बताया कि उन्होंने शेफाली वर्मा के पिता संजीव वर्मा के साथ फोन पर बात कर उन्हें बधाई दी. साथ ही उन्हें कहा कि वह जल्द शेफाली से मिलने घर आएंगी. रेणु भाटिया ने प्रदेश और देश की बेटियों से भी कहा कि "यदि नशा करना है तो शेफाली वर्मा जैसा करें, आगे बढ़ो और मजबूत रहो, ताकि कुछ बनकर दिखा सको." इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश को नशा मुक्त राज्य बनाने की दिशा के मद्देनजर कहा कि "दूसरे प्रकार का नशा तो बेटियों को दलदल में फंसाएगा और उनका जीवन बर्बाद कर देगा"