हरियाणा राज्य महिला आयोग की ब्रांड एंबेसडर होंगी क्रिकेटर शेफाली वर्मा, अध्यक्ष रेणु भाटिया ने की घोषणा

Cricketer Shefali Verma: हरियाणा राज्य महिला आयोग ने साल 2026 के लिए शेफाली वर्मा को ब्रांड एंबेसडर बनाने की घोषणा की है.

Haryana State Women Commission
Cricketer Shefali Verma (Cricketer Shefali Verma and Haryana State Women Commission Chairperson Renu Bhatia)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 4, 2025 at 9:01 PM IST

पंचकूला: महिला विश्व कप 2025 के फाइनल मैच में साउथ अफ्रीका टीम को 52 रन से करारी शिकस्त देकर पहली बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने नाम करने वाली भारतीय महिला टीम की सदस्य शेफाली वर्मा को लेकर हरियाणा राज्य महिला आयोग ने बड़ी घोषणा की है. आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने साल 2026 के लिए हरियाणा की बेटी शेफाली वर्मा को ब्रांड एंबेसडर बनाने की घोषणा की है.

फाइनल मैच में निर्णायक भूमिका: आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने कहा कि "हरियाणा की बेटी शेफाली वर्मा ने महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप को भारत की झोली में डालने में निर्णायक भूमिका निभाई." उन्होंने शेफाली को आयोग की ब्रांड एंबेसडर बनाने की जानकारी पंचकूला स्थित अपने कार्यालय में दी. साथ ही कहा कि "वह शेफाली और उनके परिवार से इस संबंध में बात करने के लिए उनके घर भी जाएंगी."

हरियाणा राज्य महिला आयोग की ब्रांड एंबेसडर होंगी क्रिकेटर शेफाली वर्मा (Etv Bharat)

शेफाली के पिता से फोन पर बात की: रेनू भाटिया ने बताया कि उन्होंने शेफाली वर्मा के पिता संजीव वर्मा के साथ फोन पर बात कर उन्हें बधाई दी. साथ ही उन्हें कहा कि वह जल्द शेफाली से मिलने घर आएंगी. रेणु भाटिया ने प्रदेश और देश की बेटियों से भी कहा कि "यदि नशा करना है तो शेफाली वर्मा जैसा करें, आगे बढ़ो और मजबूत रहो, ताकि कुछ बनकर दिखा सको." इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश को नशा मुक्त राज्य बनाने की दिशा के मद्देनजर कहा कि "दूसरे प्रकार का नशा तो बेटियों को दलदल में फंसाएगा और उनका जीवन बर्बाद कर देगा"

शेफाली के घर में बजे ढोल: शेफाली वर्मा ने महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में अपनी शानदार बैटिंग से लोगों का दिल जीता. भले ही शेफाली ऑस्ट्रेलिया के साथ सेमीफाइनल में ज्यादा कुछ नहीं कर सकी, लेकिन फाइनल मैच में उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 87 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली. साथ ही गेंदबाजी में भी दो विकेट झटके थे. शेफाली की इस उपलब्धि से उनके मां-पिता समेत समूचे रोहतक शहर में अब तक खुशी का माहौल बना हुआ है. परिवार में लगातार बधाई देने वालों का तांता लगा है. शेफाली की मां घर के मंदिर में पूजा कर भगवान को धन्यवाद दे रही हैं, जबकि खेल प्रशंसक दूर-दराज से उनके घर के बाहर पहुंच रहे हैं.

कुलदेवी के मंदिर में माथा टेका: फाइनल मुकाबले से पहले शेफाली की मां ने बेटी के अच्छे गेम के लिए कुलदेवी के मंदिर में माथा भी टेका था. वहीं, शेफाली वर्मा की ताई और चाची का कहना है कि "उन्हें पहले से पता था कि शेफाली फाइनल में अच्छा जरूर खेलेगी और सबका नाम रौशन करेगी, किया भी बिलकुल ठीक वैसा."

