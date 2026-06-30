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क्रिकेटर शशांक सिंह की बेगुनाही की दलील, कुक चोरी चुपके बना रहा था फोटो और वीडियो

शशांक ने कुछ मोबाइल चैट भी मीडिया के सामने रखे (ETV Bharat)

शशांक सिंह का दावा है कि जिस घरेलू रसोइए (कुक) ने उनके और उनके परिवार पर मारपीट का आरोप लगाया है, वह घटना के बाद जब घर से बाहर निकला, उसकी हालत सामान्य दिखाई दे रही थी. उन्होंने मीडिया को सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराते हुए कहा कि वीडियो में कुक के शरीर पर किसी तरह की चोट के निशान नहीं दिख रहा है. उनका यह भी दावा है कि उसके कपड़े भी फटे हुए नहीं थे और न ही वह किसी प्रकार की गंभीर चोट से पीड़ित नजर आ रहा था.

पूर्व स्पेशल डीजी शैलेश सिंह और उनके क्रिकेटर बेटे शशांक सिंह पर घरेलू कर्मचारी ने मारपीट और बंधक बनाने के गंभीर आरोप की शिकायत की थी. शिकायत के आधार पर रातीबड़ पुलिस ने बाप-बेटे और ड्राइवर पर मामला दर्ज किया था. जिसके बाद क्रिकेटर शशांक सिंह सामने आए और उन्होंने मारपीट जैसी घटना पर सफाई दी.

भोपाल: भोपाल में रिटायर्ड स्पेशल डीजी के परिवार से जुड़े कथित मारपीट मामले में क्रिकेटर शशांक सिंह ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को पूरी तरह गलत और बेबुनियाद बताया है. उन्होंने मीडिया के सामने कुछ वीडियो फुटेज और मोबाइल चैट साझा कर अपना पक्ष रखा.

शशांक ने कुछ मोबाइल चैट भी मीडिया के सामने रखे (ETV Bharat)

शशांक ने कुछ मोबाइल चैट भी मीडिया के सामने रखे (ETV Bharat)

शशांक सिंह ने कहा कुक बना रहा था फोटो और वीडियो

क्रिकेटर शशांक सिंह का कहना है कि उनके घर में चंद दिन पहले ही कुक आया था. उसने उनके साथ कुछ फोटो खिचवाई और साथ ही वीडियो बनाया. इसके कुछ दिन बाद भी वह उनके सामान की फोटो और वीडियो ही बनाने में जुटा रहा. उसने उनके घर खाना नहीं बनाया. वो सिर्फ टाइम पास कर रहा था और साथ में दिन भर वीडियो और फोटो के चक्कर में लगा रहता था. शशांक ने यह बयान एक न्यूज एजेंसी को दिया है.

शशांक सिंह ने आरोप लगाया कि यदि कुक के साथ मारपीट हुई भी है, तो वह घर से बाहर जाने के बाद किसी अन्य व्यक्ति से हुए विवाद में हुई हो सकती है. उनका कहना है कि उनके परिवार पर लगाए गए आरोप तथ्यों से मेल नहीं खाते. इसके अलावा शशांक ने कुछ मोबाइल चैट भी मीडिया के सामने रखे. उनका कहना है कि इन चैट्स से मामले के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं और इससे जुड़े तथ्यों का पता चलता है. हालांकि, इन चैट्स की सत्यता की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है.

क्रिकेटर शशांक सिंह ने मारपीट के आरोपों को बताया निराधार (ETV Bharat)

पुलिस दोनों पक्षों के वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों की कर रही जांच

इस मामले में कुक की शिकायत पर पुलिस ने सोमवार को रिटायर्ड स्पेशल डीजी शैलेश सिंह, उनके बेटे क्रिकेटर शशांक सिंह और एक अन्य कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज किया है. फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों के वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है. जांच पूरी होने के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

शशांक सिंह का दावा, कुक को नहीं आता था खाना बनाने

शशांक सिंह ने कुछ व्हाट्सऐप चैट भी रिलीज की है. इसके आधार पर उनका दावा है कि जो तथाकथित कुक उन पर आरोप लगा रहा है उसे तो खाना बनाने तक नहीं आता था. जितने दिन वो घर में रहा एक दिन भी खाना नहीं बना सका. उसका असल मकसद पूछताछ में ही सामने आएगा.