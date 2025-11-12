ETV Bharat / state

क्रिकेटर शेफाली वर्मा को सीएम ने 1.50 करोड़ के कैश अवार्ड से किया सम्मानित, बोले 'शेफाली पूरे देश के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है'

'शेफाली ने प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश का मान बढ़ाया है': इस दौरान सीएम ने शेफाली वर्मा का स्वागत करते हुए कहा कि "शेफाली ने न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश का मान बढ़ाया है. आज शेफाली पूरे देश के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है." शेफाली वर्मा ने मौके पर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि "हरियाणा पूरे देश में खेलों का रोल मॉडल है."

पंचकूलाः मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से क्रिकेटर शेफाली वर्मा ने पंचकूला स्थित संत कबीर कुटीर में मुलाकात की. इस दौरान सीएम ने हरियाणा सरकार की तरफ से शेफाली को 1.50 करोड़ का कैश अवार्ड और ग्रेड ए ग्रेडेशन सर्टिफिकेट भेंट किया. इस मौक पर मौजूद हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष ने शेफाली को आयोग का ब्रांड एंबेसडर नियुक्त करने की घोषणा की.

सीएम नायब सिंह सैनी से मिली क्रिकेटर शेफाली वर्मा (Etv Bharat)

महिला आयोग की ब्रांड एम्बेसडर बनेगी शेफाली वर्माः हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने संत कबीर कुटीर में कहा कि "शेफाली वर्मा हमारे देश और राज्य की सुपरस्टार है. हम चाहते है कि शेफाली वर्मा 2026 के लिए हमारी ब्रांड एम्बेसडर बने. हरियाणा महिला आयोग शेफाली वर्मा को एक साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनायेगी. हम उन्हें अलग-अलग कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कार्यक्रमों में आमंत्रित करेंगे ताकि युवा भी उनसे मोटिवेट हों. इसके साथ ही जो हमारे बच्चे नशे की चपेट में आ रहे हैं वह इन से प्रेरणा लेकर उससे दूर हों. उन्होंने कहा कि युवा नशा करे तो शेफाली वर्मा और देश के अन्य खिलाड़ियों जैसा नशा करें, जिससे देश और राज्य का नाम रोशन हो."

आईसीसी वर्ल्ड कप में शेफाली का अहम योगदानः आईसीसी विमेंस वनडे र्ड वर्ल्ड कप 2025 भारतीय महिला टीम ने जीत लिया है. ये भारतीय विमेंस टीम का पहला वर्ल्ड कप है. इसमें शेफाली वर्मा का अहम योगदान रहा है.भारत से जीत के लिए मिले 299 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका 246 रनों पर ऑलआउट हो गई और 52 रनों से मैच हार गई. जीत दर्ज कर भारतीय बेटियों ने नया इतिहास रच दिया.शेफाली वर्मा को फाइनल मैच में शानदार प्रदर्शन के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' का अवार्ड मिला. शेफाली ने बल्लेबाजी करते हुए 78 बॉल में 7 चौके और 2 छक्कों के साथ 87 रनों की पारी खेली. इसके बाद उन्होंने गेंदबाजी में 7 ओवर में 36 रन देकर 2 विकेट हासिल किए.