क्रिकेटर ऋतुराज ने महाकाल के दर पर नवाया शीश, कहा- यहां आकर होता है अलग ऊर्जा का संचार
उज्जैन में बाबा महाकाल की शरण में पहुंचे भारतीय क्रिकेटर ऋतुराज गायकवाड़. पिछले 3 दिन के दौरान मंदिर में लगा वीआईपी का तांता.
Published : February 1, 2026 at 8:19 PM IST
उज्जैन: विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल के धाम में हर रोज लाखों की संख्या में दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है. पिछले दिनों भारतीय क्रिकेटर ऋतुराज गायकवाड़, मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा, पंचायत, ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, संस्कृति, पर्यटन एवं धर्मस्व राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेंद्र लोधी एवं केन्द्रीय रेल एवं जल शक्ति राज्य मंत्री वी. सोमन्ना ने पिछले दिनों
संस्कृति मंत्री, केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण मंत्री ने लगाई हाजिरी
महाकाल का दर्शन करने के लिए रविवार को भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ दाम पहुँचे. ऋतुराज ही नहीं बीते कुछ दिनों से मंदिर में मध्य प्रदेश के मंत्रियों का भी तांता लगा हुआ है. दर्शन के क्रम में संस्कृति मंत्री, केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण मंत्री, एमपी विधानसभा प्रमुख सचिव पहुँचे. सभी ने नंदी हॉल में बैठकर शिव साधना की. भगवान का चांदी द्वार से माथा टेक आशीर्वाद लिया.
विधानसभा के प्रमुख सचिव बोले, जनहित के मुद्दों पर अच्छे से चर्चा हो, यही मनोकामना है
क्रिकेटर ऋतुराज गायकवाड़ ने दर्शन व्यवस्था की तारीफ करते हुए बताया कि मंदिर में आकर एक अलग ही ऊर्जा का संचार होता है और शांति मिलती है. मैं अगली बार दोबारा यहां आऊंगा. मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा ने कहा, विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले भगवन का आशीर्वाद लेना था. सत्र में जनता की समस्याओं का हल हो, जनहित के मुद्दों पर अच्छे से चर्चा हो, यही मनोकामना है.
मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत, ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा, ये सब माता-पिता, पूर्वजों की कृपा है. हमारा सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश में जन्मे और महाकाल का आशीर्वाद मिला. आगामी सिंहस्थ कुंभ में दर्शन व्यवस्था भव्य और दिव्य होने वाली है. भगवान से ऐसी मनोकामना की है. संस्कृति, पर्यटन एवं धर्मस्व राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेंद्र लोधी ने कहा, भगवन से प्रार्थना की है सभी पर कृपा बनाएं रखना. केन्द्रीय रेल एवं जल शक्ति राज्य मंत्री वी. सोमन्ना बोले, ये दिन अद्भुत है. यहाँ की व्यवस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प की निशानी है.