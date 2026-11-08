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4 दिसंबर को लखनऊ में प्रिया और रिंकू की शादी; तैयार हो रही VVIP मेहमानों की लिस्ट

4 दिसंबर को लखनऊ में प्रिया और रिंकू की शादी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: समाजवादी पार्टी से मछली शहर की सांसद प्रिया सरोज क्रिकेटर रिंकू सिंह की शादी 4 दिसंबर को लखनऊ में होगी. इसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं. 15 नवंबर तक मेहमानों की लिस्ट भी फाइनल हो जाएगी.

जौनपुर दिशा की बैठक में शामिल होने पहुंची सांसद प्रिया सरोज ने मीडिया से बातचीत करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि शादी का निमंत्रण सभी को भेजा जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक को निमंत्रण भेजने की तैयारी है.