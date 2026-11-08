4 दिसंबर को लखनऊ में प्रिया और रिंकू की शादी; तैयार हो रही VVIP मेहमानों की लिस्ट
उन्होंने यह भी कहा कि शादी के समय संसद सत्र भी चल रहा होगा, इसलिए समय नहीं मिल पा रहा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 8, 2026 at 9:41 AM IST
वाराणसी: समाजवादी पार्टी से मछली शहर की सांसद प्रिया सरोज क्रिकेटर रिंकू सिंह की शादी 4 दिसंबर को लखनऊ में होगी. इसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं. 15 नवंबर तक मेहमानों की लिस्ट भी फाइनल हो जाएगी.
जौनपुर दिशा की बैठक में शामिल होने पहुंची सांसद प्रिया सरोज ने मीडिया से बातचीत करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि शादी का निमंत्रण सभी को भेजा जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक को निमंत्रण भेजने की तैयारी है.
उन्होंने यह भी कहा कि शादी के समय संसद सत्र भी चल रहा होगा, इसलिए समय नहीं मिल पा रहा. इसी में सब बैलेंस करके चलना है. जौनपुर में दिशा की बैठक में पहुंची प्रिया सरोज ने कहा कि संसद का सत्र और रिंकू सिंह का क्रिकेट शेड्यूल दोनों व्यस्त है, लेकिन अब तारीख फाइनल है.
4 दिसंबर को हम लखनऊ में शादी करेंगे. प्रिया के पिता और केराकत से विधायक तूफानी सरोज ने बताया कि पूरा परिवार 3 दिसंबर को ही लखनऊ पहुंच जाएगा. गांव में शादी की पारंपरिक रस्मों के बाद ही बारात लखनऊ जाएगी.
गांव में उर्दी, मटमंगरा और भत्तवान की रस्म निभाई जाएगी. इसके लिए पंडित से मुहूर्त लिया जा रहा है. उन्होंने बताया कि हमने जब इंगेजमेंट की रस्म की थी, तो उसमें 300 लोगों को बुलाना था, लेकिन 1000 से ज्यादा लोग पहुंच गए थे.
इस बार भी हमने शादी में 3000 लोगों का टारगेट रखा है, लेकिन देखिए कितने लोग आते हैं. कौन वीआईपी आएगा कौन नहीं, यह नहीं पता लेकिन हम सभी को निमंत्रण देंगे. लिस्ट तैयार की जा रही है और जल्द ही निमंत्रण देना शुरू कर दिया जाएगा.
रिंकू और प्रिया की सगाई 8 जून 2025 को लखनऊ में हुई थी. तब से दो बार शादी टल चुकी है. पहले नवंबर 2025 में वाराणसी में शादी होनी थी, जो रिंकू की ऑस्ट्रेलिया सीरीज के कारण नहीं हो पाई.
दूसरी बार फरवरी 2026 में तारीख रखी गई, लेकिन रिंकू के पिता खानचंद सिंह के निधन के कारण परिवार ने शादी टाल दी. अब तीसरी तारीख 4 दिसंबर फाइनल हुई है. शादी की सबसे बड़ी चर्चा वीआईपी गेस्ट लिस्ट को लेकर है.
छोटी दिवाली पर प्रिया सरोज अपने पिता तूफानी सरोज और पूरे परिवार के साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव के घर पहुंचीं और अखिलेश यादव सहित पूरे परिवार को निमंत्रण भी दिया. प्रिया ने साफ कहा कि शादी में सियासत नहीं होगी.
उन्होंने बताया मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी निमंत्रण भेजूंगी. उन्होंने कहा कि शादी की शॉपिंग भी शुरू हो चुकी है. फिलहाल, दोनों की शादी को लेकर चर्चा तेज होती जा रही है और वीआईपीज के निमंत्रण कार्ड की. उन्होंने कहा कि लिस्ट को 15 नवंबर तक फाइनल कर लिया जाएगा.
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