रायसेन के मैदान पर उतरा सर जडेजा का जादू, खेल महोत्सव के समापन पर उमड़ा जनसैलाब

रायसेन में सांसद खेल महोत्सव के दौरान दिखा खास नजारा, क्रिकेट स्टार रवींद्र जडेजा को देख जड्डू-जड्डू के नारों से गूंज उठा स्टेडियम.

रायसेन में सांसद खेल महोत्सव में पहुंचे शिवराज सिंह और रवींद्र जडेजा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 2, 2026 at 8:58 PM IST

रायसेन: मध्य प्रदेश के रायसेन में सोमवार का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया. यहां सांसद खेल महोत्सव के भव्य समापन के दौरान दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा जैसे ही मैदान पर उतरे, स्थानीय खेल प्रेमियों का उत्साह सातवें आसमान पहुंच गया, क्योंकि रायसेन की धरती पर पहली बार किसी इतने बड़े अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर कदम रखा है.

रायसेन में सितारों से सजी शाम

रायसेन में सोमवार को सांसद खेल महोत्सव का भव्य समापन हुआ. कार्यक्रम में रायसेन-विदिशा सांसद और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर रवींद्र जडेजा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. इस दौरान अंतरराष्ट्रीय स्तर की तर्ज पर सजे स्टेडियम में 10 हजार से अधिक दर्शकों के जड्डू-जड्डू के नारों से खेल परिसर गूंज उठा. कार्यक्रम में मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और खेल मंत्री विश्वास सारंग सहित क्षेत्र के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे.

क्रिकेट स्टार रवींद्र जडेजा को देख जड्डू-जड्डू के नारों से गूंज उठा स्टेडियम (ETV Bharat)

छोटे शहर का बड़ा दिल

मंच से प्रशंसकों को संबोधित करते हुए रवींद्र जडेजा ने कहा, "मैंने बहुत कम देखा है कि किसी छोटे से शहर में खेल के प्रति इतनी दीवानगी हो. इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को खेल से जुड़ा देखकर बेहद खुशी हो रही है." जडेजा की एक झलक पाने की होड़ इतनी थी कि भीड़ के दबाव के कारण एक मंच का हिस्सा गिर गया, हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी को चोट नहीं आई.

रायसेन में सितारों से सजी शाम (ETV Bharat)
रायसेन के मैदान पर उतरा 'सर' जडेजा का जादू (ETV Bharat)

इनामों की हुई बौछार

स्टेडियम में बड़ी स्क्रीनों और आधुनिक सुविधाओं के बीच कबड्डी, रस्साकशी और क्रिकेट के रोमांचक फाइनल मुकाबले हुए. विजेता टीम को 2.5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया गया. वहीं, उपविजेता टीम को 2 लाख रुपए से पुरस्कृत किया गया. शिवराज सिंह चौहान और रवींद्र जडेजा के हाथों से पुरस्कार पाकर खिलाड़ी और दर्शक काफी उत्साहित नजर आए. रायसेन के इस आयोजन ने साबित कर दिया कि प्रतिभा केवल बड़े शहरों की मोहताज नहीं होती, बस उसे सही मंच और प्रोत्साहन की जरूरत होती है.

