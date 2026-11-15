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छठ पूजा में घर नहीं आने का मलाल, क्रिकेटर मुकेश कुमार ने वीडियो जारी दिया संदेश

क्रिकेटर मुकेश कुमार ( ETV Bharat )

गोपालगंज: लोक आस्था के महापर्व छठ की छटा देश-विदेश में देखने को मिल रही है. छठी मईया के प्रति श्रद्धा और भक्ति का ऐसा भाव है कि लोग चाहे कहीं भी रहें, लेकिन अपनी मिट्टी और परंपरा से जुड़े रहते हैं. इसी आस्था की एक खूबसूरत झलक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर और गोपालगंज के लाल मुकेश कुमार के संदेश में देखने को मिली है.

परिवार के बीच नहीं पहुंच सके मुकेश कुमार