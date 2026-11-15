छठ पूजा में घर नहीं आने का मलाल, क्रिकेटर मुकेश कुमार ने वीडियो जारी दिया संदेश
CHHATH PUJA 2026: क्रिकेट की व्यस्तताओं के कारण इस बार छठ पूजा में घर नहीं पहुंच पाए क्रिकेटर मुकेश कुमार. रिपोर्ट-अटल बिहारी पांडेय
Published : November 15, 2026 at 3:29 PM IST
गोपालगंज: लोक आस्था के महापर्व छठ की छटा देश-विदेश में देखने को मिल रही है. छठी मईया के प्रति श्रद्धा और भक्ति का ऐसा भाव है कि लोग चाहे कहीं भी रहें, लेकिन अपनी मिट्टी और परंपरा से जुड़े रहते हैं. इसी आस्था की एक खूबसूरत झलक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर और गोपालगंज के लाल मुकेश कुमार के संदेश में देखने को मिली है.
परिवार के बीच नहीं पहुंच सके मुकेश कुमार
गोपालगंज सदर प्रखंड के काकड़कुंड गांव निवासी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर मुकेश कुमार इन दिनों क्रिकेट के क्षेत्र में व्यस्त होने के बावजूद अपनी परम्परा को नहीं भूले. खेल के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के कारण इस बार वे छठ महापर्व पर अपने गांव और परिवार के बीच नहीं पहुंच सके.
श्रद्धा और आस्था में कोई कमी नहीं
गांव से दूर रहने के बावजूद छठी मईया के प्रति उनकी श्रद्धा और आस्था में कोई कमी नहीं आई है. मुकेश कुमार ने वीडियो जारी कर गोपालगंज सहित समस्त देशवासियों को लोक आस्था के महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं दीं.
क्रिकेट की व्यस्तताओं के कारण नहीं पहुंच पाए घर
मुकेश ने अपने संदेश में बताया कि क्रिकेट की व्यस्तताओं के कारण इस बार छठ पूजा में घर नहीं पहुंच पाए. इसके बावजूद छठ महापर्व को लेकर उनके मन में गहरी आस्था और श्रद्धा बनी हुई है. उन्होंने छठी मईया की महिमा का गुणगान करते हुए इस पावन पर्व पर सभी की सुख-समृद्धि, खुशहाली और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की.
छठ की श्रद्धा जड़ों से जोड़े रखती है
मुकेश कुमार का संदेश सोशल मीडिया पर लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. उनका यह संदेश बताता है कि छठ केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति, परंपरा और अपनी मिट्टी से जुड़ाव का प्रतीक है. सात समंदर पार हो या देश के किसी कोने में, छठी मईया के प्रति श्रद्धा लोगों को अपनी जड़ों से जोड़े रखती है.
"क्रिकेट की व्यस्तताओं के कारण इस बार छठ पूजा में घर नहीं पहुंच पाए. छठ महापर्व को लेकर हमारे मन में गहरी आस्था और श्रद्धा बनी हुई है. इस पावन पर्व पर सभी की सुख-समृद्धि, खुशहाली और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं."- मुकेश कुमार, क्रिकेटर
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