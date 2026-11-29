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भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से क्रिकेटर मोहम्मद शमी की मुलाकात; क्या अमरोहा से लड़ेंगे चुनाव?

क्रिकेटर मो. शमी की भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात ( Photo Credit; ETV Bharat )

अमरोहा: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी, तेज गेंदबाज और अमरोहा से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद शमी की भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात के बाद पश्चिमी यूपी की सियासत में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है. इस मुलाकात की तस्वीरें सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. खासकर अमरोहा की राजनीति में इस मुलाकात को आगामी 2027 विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है.

सामने आईं तस्वीरों में मोहम्मद शमी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गुलदस्ता भेंट करते नजर आ रहे हैं. इस दौरान भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर बासित अली भी मौजूद बताए गए हैं. बताया जा रहा है कि मुलाकात के दौरान दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई. हालांकि किन मुद्दों पर चर्चा हुई, मुलाकात का वास्तविक उद्देश्य क्या था, इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

मुलाकात के बाद क्यों गर्म हुई अमरोहा की राजनीति? मोहम्मद शमी का नाम पिछले कुछ समय से अमरोहा में लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. अमरोहा के सहसपुर अलीनगर से संबंध रखने वाले शमी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी तेज गेंदबाजी के दम पर देश-दुनिया में पहचान बना चुके हैं. क्रिकेट के मैदान पर उनकी शानदार उपलब्धियों के चलते युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता भी काफी अधिक है. अब भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ उनकी मुलाकात की तस्वीरें सामने आने के बाद यह सवाल उठने लगा है कि क्या मोहम्मद शमी राजनीति की पिच पर भी नई पारी खेलने की तैयारी कर रहे हैं? हालांकि अभी तक शमी की ओर से राजनीति में आने या किसी राजनीतिक दल से जुड़ने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. भाजपा का नया दांव बन सकते हैं शमी? उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी-अपनी रणनीतियां तैयार करने में जुटे हैं. ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण सीटों पर भाजपा भी नए चेहरों और संभावित उम्मीदवारों को लेकर मंथन कर सकती है. अमरोहा जनपद की राजनीति में मोहम्मद शमी का नाम सामने आना इसी चर्चा को और दिलचस्प बना रहा है. राजनीतिक जानकारों के बीच इस बात को लेकर भी चर्चा है कि यदि मोहम्मद शमी भविष्य में राजनीति में कदम रखते हैं तो उनकी लोकप्रियता का असर चुनावी समीकरणों पर पड़ सकता है. हालांकि भाजपा उन्हें अमरोहा से चुनाव मैदान में उतारने पर विचार कर रही है या नहीं, इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.