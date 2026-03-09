ETV Bharat / state

क्रिकेटर कुलदीप यादव 14 मार्च को वंशिका के साथ मसूरी में लेंगे सात फेरे, 17 मार्च को लखनऊ में होगा रिसेप्शन

जून 2025 में लखनऊ में एक निजी समारोह में दोनों ने सगाई कर ली थी. इस समारोह में रिंकू सिंह भी शामिल हुए थे.

जून 2025 में की थी सगाई.
जून 2025 में की थी सगाई. (Photo Credit; kuldeep yadav social media)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 9, 2026 at 10:59 PM IST

|

Updated : March 9, 2026 at 11:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव अब जीवन के एक नए मोड़ पर पहुंच गए हैं. टी-20 विश्व कप में चैंपियन बनने के बाद अब वे शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. कुलदीप 14 मार्च को अपनी बचपन की दोस्त और मंगेतर वंशिका के साथ सात फेरे लेंगे. यह शादी उत्तराखंड के प्रसिद्ध हिल स्टेशन मसूरी में होगी, जबकि 17 मार्च को लखनऊ में एक भव्य रिसेप्शन का आयोजन होगा.

कुलदीप यादव का जन्म 14 दिसंबर 1994 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था. वे चाइनामैन गेंदबाज के रूप में मशहूर हैं और भारतीय टीम के लिए कई मैचों में कमाल दिखा चुके हैं. 2017 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने के बाद से कुलदीप ने तेजी से प्रगति की. 2024 के टी-20 विश्व कप में उनकी शानदार गेंदबाजी ने भारत को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी.

वंशिका लखनऊ की रहने वाली हैं और श्याम नगर इलाके से ताल्लुक रखती हैं. वे भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यरत हैं. कुलदीप और वंशिका बचपन से एक-दूसरे को जानते हैं. दोनों के बीच दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई. जून 2025 में लखनऊ में एक निजी समारोह में दोनों ने सगाई कर ली थी. इस समारोह में कुलदीप के क्रिकेटर दोस्त रिंकू सिंह भी शामिल हुए थे.

सगाई के बाद शादी की तारीख कई बार बदली गई. पहले नवंबर 2025 में शादी होने की बात थी, लेकिन क्रिकेट के व्यस्त शेड्यूल के कारण टल गई. फिर फरवरी 2026 की योजना भी आगे बढ़ी. कुलदीप यादव की मीडिया टीम की ओर से जानकारी दी गई है कि 14 मार्च को मसूरी में शादी तय हुई है. मसूरी की खूबसूरत वादियों में होने वाली यह शादी एक डेस्टिनेशन वेडिंग होगी, जहां परिवार और करीबी दोस्त शामिल होंगे.

कुलदीप ने क्रिकेट की व्यस्तता के बीच शादी के लिए समय निकाला है. शादी के बाद 17 मार्च को लखनऊ में रिसेप्शन होगा, जहां कई क्रिकेट सितारे और गणमान्य लोग पहुंच सकते हैं.

यह भी पढ़ें : 'लखनऊ जंक्शन' एक सदी का सुनहरा सफर; भाप के इंजन से सेमी हाई स्पीड ट्रेन तक, जानिए 100 साल में कितना बदला रेलवे

Last Updated : March 9, 2026 at 11:06 PM IST

TAGGED:

CRICKETER KULDEEP YADAVS MARRIAGE
KULDEEP YADAV WILL MARRY VANSHIKA
KULDEEP YADAV MARRIAGE MARCH 14
क्रिकेटर कुलदीप यादव की शादी
CRICKETER KULDEEP YADAVS MARRIAGE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.