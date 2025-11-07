ETV Bharat / state

खजुराहो एयरपोर्ट पर क्रांति गौड़ का ग्रैंड वेलकम, भाई ने बताया कोहिनूर का हीरा

क्रिकेटर क्रांति गौड़ का खजुराहो में हुआ जोरदार स्वागत, हवाई अड्डे से घर के लिए हुईं रवाना, पीएम मोदी से मुलाकात पर जताई खुशी.

सीएम मोहन यादव से क्रांत गौड़ की मुलाकात (Mohan Yadav X Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 7, 2025 at 5:08 PM IST

Updated : November 7, 2025 at 7:11 PM IST

छतरपुर: वर्ल्ड कप जीतने के बाद पहली बार क्रिकेटर क्रांति गौड़ मध्य प्रदेश पहुंची. जहां सबसे पहले भोपाल सीएम हाउस में मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की. इसके बाद वे खजुराहो के लिए रवाना हुईं. जहां खजुराहो एयरपोर्ट में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया. हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी मुलाकात के अनुभव के बारे में बताया. खजुराहो से क्रांति गौड़ कार में सवार होकर अपने गृह जिले छतरपुर के लिए रवाना हो गईं. जहां से वे अपने गांव यानि घर जाएंगी.

खजुराहो में क्रांति गौड़ का ग्रैंड वेलकम

देश को वर्ल्ड कप जिताने और पीएम मोदी से मुलाकात के बाद महिला टीम इंडिया की खिलाड़ीं अपने-अपने घर के लिए रवाना हुईं. जहां टीम का हिस्सा रहीं गेंदबाज क्रांति गौड़ फ्लाइट से शुक्रवार को मध्य प्रदेश के खजुराहो पहुंची. खजुराहो एयरपोर्ट पर उनका ग्रैंड वेलकम किया गया है. हजारों की संख्या में लोगों ने बुंदेलखंड की बेटी का स्वागत किया. इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात को लेकर कहा कि उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा. क्रांति गौड़ ने प्रधानमंत्री का आभार जताया.

क्रांति गौड़ का शानदार स्वागत (ETV Bharat)

मेंस और विमेंस की मैच फीस हुई एक, क्रांति ने दिया खास मैसेज

जब विश्वकप की जर्नी को लेकर क्रांति से सवाल किया गया तो, उन्होंने कहा कि सफर कठनाई भरा रहा है, लेकिन आखिर में सफलता मिली, वो मेरे लिए गर्व की बात है. बीसीसीआई द्वारा प्रोत्साहन राशि पर कहा कि मेंस और विमेंस की मैच फीस एक कर दी है, यह बहुत अच्छी बात है. एक वहीं सीएम से मुलाकात पर कहा कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया. इसके लिए उनका धन्यवाद. बुंदेलखंड की बेटियों को लेकर मैसेज देते हुए क्रांति गौड़ ने कहा कि अगर कोई सपना देख रहे हैं, तो पीछे मुड़कर मत देखिए बस आगे बढ़ते रहिए.

खजुराहो से छतरपुर के लिए जातीं क्रांति गौड़ (ETV Bharat)

भाई मयंक ने बहन को बताया कोहिनूर

वहीं बहन की सफलता पर भाई मयंक ने खुशी जताई है. उन्होंने कहा कि परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इन सबके बीच से निकलकर क्राति परिवार, प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है. मयंक ने क्रांति को कोहिनूर हीरा बताया.

साऊथ अफ्रीका को हरा भारत बना विश्वविजेता

2 नवंबर को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वल्र्ड कप का फाइनल मैच मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला गया था. जहां भारत में पहले बैटिंग करते हुए 300 रनों का लक्ष्य दिया था. बाद में बैटिंग करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम 247 रन पर ऑलआुट हो गई थी. भारत ने 52 रनों से मैच जीत लिया था. इसी के साथ 52 साल के लंबे इंतजार के बाद भारत ने पहली बार विश्वकप जीता. देश और विदेश से महिला क्रिकेट टीम को बधाई मिली थी.

