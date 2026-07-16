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मेरी उपलब्धियां खोल रहीं लड़कियों के लिए दरवाजे, इतिहास रच मध्य प्रदेश पहुंचीं क्रांति गौड़

5 विकेट लेकर लॉर्ड्स के ऑनर्स बोर्ड में जगह बनाने वाली क्रांति गौड़ पहुंचीं भोपाल, बोलीं लॉर्ड्स पर खेलना और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना शानदार था.

KRANTI GAUD IN BHOPAL
क्रांति गौड़ बोलीं उपलब्धियों ने लड़कियों के लिए खोले खेल के दरवाजे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 4:24 PM IST

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भोपाल: लॉर्ड्स टेस्ट में अपनी धारदार गेंदबाजी से 5 विकेट लेने और महिला क्रिकेट टीम की जीत की आधारशिला रखने वाली क्रांति गौड़ इतिहास रचने के बाद पहली बार मध्य प्रदेश पहुंचीं. राजधानी भोपाल में उनका स्वागत किया गया और लॉडर्स के ऑनर्स बोर्ड में जगह बनाने के लिए क्रांति गौड़ को बधाई दी गई. इस दौरान मीडिया से चर्चा के दौरान क्रांति गौड़ ने कहा कि "क्रिकेट की इन उपलब्धियों की वजह से बुंदेलखंड में लड़कियों के लिए खेल के दरवाजे परिवारजनों ने खोले हैं. आज छतरपुर के छोटे से घुवारा गांव में ही 40 लड़कियां क्रिकेट की लगातार प्रैक्टिस करने के लिए जा रही हैं, यही मेरे और महिला क्रिकेट टीम के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है."

'लॉर्ड्स के मैदान पर खेलना और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना शानदार था'

राजधानी भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में आयाजित कार्यक्रम में क्रांति गौड़ का सम्मान किया गया. इस दौरान क्रांति गौड़ ने मीडिया से चर्चा में कहा कि "लॉर्ड्स के मैदान में खेलना अपने आप में ही अलग बात है. लॉर्ड्स के मैदान पर खेलना और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना शानदार रहा. यह कोई सामान्य बात नहीं है, क्योंकि अभी तक लॉर्ड्स के ऑनर्स बोर्ड पर सिर्फ पुरूष खिलाड़ियों के ही नाम थे. मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूं कि मैं अपना नाम लिखवाने में कामयाब रही. यह उपलब्धि सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि पूरे देश की है. बोर्ड पर पहली महिला खिलाड़ी के रूप में मेरा नाम दर्ज होना गर्व की बात है. इस उपलब्धि के लिए मेरे परिवार, मेरे कोच बहुत खुश हैं."

भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में क्रांति गौड़ का सम्मान (ETV Bharat)

उपलब्धियों ने लड़कियों के लिए खोले खेल के दरवाजे

क्रांति गौड़ कहती हैं कि "मैं एक छोटे से जिले से आती हूं, इस उपलब्धि से लड़कियों और खासतौर से परिजनों को प्रोत्साहन मिलेगा, ताकि वे अपनी बच्चियों को बाहर किसी गेम में हिस्सा लेने के लिए बाहर निकाल सकें. क्रिकेट वर्ल्ड कप के बाद समाज में थोड़ा रुझान बदला है, लड़कियां अब क्रिकेट में पहले के मुकाबले ज्यादा आगे आ रही हैं. पहले जब मैं लड़कों के साथ खेलती थी तो परिवारवालों को तानें मिलते थे कि इसे क्यों खिला रहो हो, लेकिन बदलाव देखिए कि आज छतरपुर के छोटे से क्षेत्र घुवारा से से ही करीब 40 लड़कियां क्रिकेट खेल रही हैं.

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वे लगातार प्रक्टिस के लिए जाती हैं. मुझे खुशी है कि मेरे क्रिकेट में सफल होने और महिला वर्ल्ड कप जीतने से परिजन बच्चियों पर विश्वास जता पा रहे हैं, इसके लिए वे सभी माता-पिता भी धन्यवाद के पात्र हैं. मध्य प्रदेश से लगातार खिलाड़ी बाहर निकल रही हैं. सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, बल्कि दूसरे स्पोर्ट्स में भी खिलाड़ी निकल रहे हैं. इसके लिए प्रदेश सरकार की तरफ से भी भरपूर मदद मिल रही है."

मंत्री बोले अब एशिएन गेम्स में कप का इंतजार

कार्यक्रम में मौजूद खेल मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि "हमारे मध्य प्रदेश की शान क्रांति गौड़ ने मध्य प्रदेश और देश का नाम रौशन किया है. एक बार फिर वे रिकॉर्ड बनाकर और विदेशी धरती पर परचम लहरा कर मध्य प्रदेश लौटी हैं. लॉर्ड्स के मैदान पर खेलना और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना और अच्छा परफॉर्म करना, 5 विकेट लेना और टीम का जीतना हम सभी के लिए गर्व की बात है. हमारी यह अपेक्षा है कि क्रांति इसी तरह देश और मध्य प्रदेश का नाम रौशन करती रहें. आने वाले समय में एशियन गेम्स भी है. हमें उम्मीद है कि उसमें भी महिला क्रिकेट टीम देश का नाम रौशन करेंगी और कप हमारे घर आएगा."

TEST MATCH KRANTI GAUD 5 WICKET
इतिहास रच मध्य प्रदेश पहुंचीं क्रांति गौड़ (ETV Bharat)

धारदार गेंदबाजी से उड़ाए थे खिलाड़ियों के छक्के

हाल ही में हुए लॉर्ड्स टेस्ट में भारत की तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ ने पांच विकेट लेकर रिकॉर्ड अपने नाम किया है. उन्होंने 17 ओवर में 7 मेडन और 37 रन देकर 5 विकेट चटकाए थे. उनके इस ऐतिहासिक प्रदर्शन की वजह से भारत ने इंग्लैंड को 170 रनों पर समेट दिया था. एक पारी में 5 विकेट लेने वाली वह पहली गेंदबाज बन गई, इसके लिए उनका नाम लॉर्ड्स के ऑनर्स बोर्ड पर लिखा गया है.

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